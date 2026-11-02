Descargar El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza una declaración institucional en el Puesto de Mando Avanzado de Urda (Toledo). Pool Moncloa / Sandra Armada

Castilla-La Mancha castiga a Sánchez tras la tragedia de Urda: la derecha barrería al PSOE por 14 escaños a 7 si se votara hoy

La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), con 69 víctimas mortales hasta el momento, también ha sacudido el tablero político nacional y tiene una traducción especialmente contundente en Castilla-La Mancha.

La suma de PP y Vox duplicaría la representación del PSOE en la región si las elecciones generales se celebrasen ahora: 14 diputados frente a siete, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El sondeo, realizado tras el accidente ferroviario y la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener en el cargo al ministro de Transportes, Óscar Puente, dibuja un escenario de clara ventaja para la derecha en las cinco provincias castellanomanchegas.

El PP obtendría ocho escaños, Vox seis y el PSOE se quedaría con siete. De confirmarse este escenario, los populares perderían dos diputados respecto a las elecciones de 2023 (de diez a ocho) y los socialistas uno (de ocho a siete). Esos tres escaños que se escapan a las dos grandes fuerzas políticas irían a parar a Vox, que doblaría su representación parlamentaria pasando de tres a seis diputados.

De hecho, el dato más significativo para Castilla-La Mancha es el avance del partido de Santiago Abascal, que superaría al PSOE en dos provincias de la comunidad autónoma: Toledo y Guadalajara. Un fenómeno que, en el resto de España, también se daría en Murcia, Almería y Ávila.

Esta fotografía electoral adquiere especial relevancia en una comunidad autónoma en la que el presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, mantiene una posición crítica con la dirección nacional del PSOE.

El resultado regional refleja el cambio de tendencia que detecta SocioMétrica en el conjunto de España. La leve recuperación que el PSOE había iniciado tras la convocatoria electoral se habría quebrado después de la tragedia de Urda, ocurrida en territorio castellanomanchego, y de la respuesta política del Ejecutivo central.

Mayoría clara para la derecha

El PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones generales con 137 diputados y el 32,2 % de los votos. A ellos se sumarían los dos escaños de su coalición con UPN en Navarra, hasta alcanzar los 139.

Vox experimentaría uno de los mayores crecimientos y llegaría a los 64 diputados, con el 19,1 % de los votos. La formación de Abascal estaría cerca de duplicar los 33 escaños y el 12,3 % que consiguió en las elecciones generales de julio de 2023.

Entre ambos partidos sumarían 203 diputados, una cifra que, junto a UPN, les permitiría superar en 27 escaños la mayoría absoluta del Congreso, situada en 176.

En el otro lado, el PSOE se quedaría en 106 diputados y el 26,6 % de los votos. Perdería 15 representantes respecto a las últimas generales y dos en comparación con el anterior estudio de SocioMétrica, publicado el 25 de octubre.

El retroceso también alcanzaría a sus socios a la izquierda. El Frente Amplio, la candidatura liderada por Ada Colau, obtendría únicamente cinco diputados, mientras que Podemos no conseguiría representación en las circunscripciones en las que concurre en solitario.

En conjunto, el actual bloque de investidura de Sánchez pasaría de los 179 diputados que sumó en 2023 a 145, una cifra insuficiente para mantener la mayoría parlamentaria.

El PP ganaría en 12 CCAA

Las simulaciones electorales de SocioMétrica apuntan a que el PP sería la fuerza más votada en 12 comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla. El PSOE únicamente conservaría el primer puesto en Cataluña.

Los populares mejorarían sus resultados en cinco comunidades: Cataluña, Andalucía, La Rioja, Madrid y Murcia. Por el contrario, el retroceso socialista sería generalizado y afectaría también a Castilla-La Mancha, donde perdería un diputado respecto a las elecciones de 2023.

Vox crecería en 12 comunidades autónomas, con sus mayores avances en Andalucía, donde ganaría cinco escaños; Castilla y León, Cataluña y Madrid, donde sumaría cuatro en cada territorio.