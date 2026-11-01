Las plataformas ferroviarias reclaman estaciones en La Sagra, Mora y Malagón para mejorar la línea Madrid-Sevilla

Las Plataformas en defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM) y la Parada del Tren Mora-Orgaz en una manifestación. PFCM

Las Plataformas en defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM) y la Parada del Tren Mora-Orgaz, han señalado la necesidad de construir nuevas estaciones de viajeros en el tramo Madrid-Ciudad Real de la línea de alta velocidad correspondiente al recorrido Madrid-Sevilla.

A su juicio, esta es una propuesta "más que necesaria, para dar solución y respuesta a un problema creado y mantenido durante casi cuatro décadas".

Según detallan, el tramo Madrid-Ciudad Real de dicha línea de alta velocidad comprende una distancia de 171 kilómetros, situándose como uno de los más largos de España sin estaciones intermedias.

Ante esta situación, las plataformas consideran que, además de incomunicar a las poblaciones y comarcas intermedias e imposibilitar alternativas adecuadas en los "por desgracia" ya recurrentes cortes de la línea, genera a su vez problemas de seguridad y confort a los viajeros en caso de emergencias o averías.

El portavoz de la Plataforma por la Parada del Tren Mora-Orgaz, Olvido Valero, ha señalado que "a pesar de que la línea Madrid-Ciudad Real sobrevivió al cerrojazo de Felipe González del 31 de diciembre de 1984 a numerosas líneas, se cerró en el 88 al iniciarse las obras de la LAV Madrid-Sevilla".

En este sentido, Valero ha recordado que "en Mora-Orgaz teníamos tren y nos lo robaron en 1988". Un cierre que provocó que se dejara de prestar servicio a otras estaciones de tren como las de Malagón, Los Yébenes, Yeles o la Estación de Urda: "Flaco favor nos hizo el AVE a nuestras comarcas", ha apuntado.

Nuevas estaciones

Según las propuestas de las plataformas, las estaciones deberían situarse en Toledo-La Sagra (Pk. 53/729 en el PAET junto a los talleres del AVE) y en Mora de Toledo (PK. 89/545, habilitando el actual PAET). Además de construirse una nueva estación y PAET en Malagón (Ciudad Real), en el entorno del PIB situado en el pk. 149/617, o según indican, en la ubicación que se estime más adecuada.

"Con estas estaciones no sólo se vertebraría a las poblaciones y comarcas afectadas, también se podría atender de forma digna y adecuada a las personas viajeras, en caso de incidencias ferroviarias o cortes de la vía", ha señalado García-Moreno, portavoz de la PFCM.

También ha indicado que en estas estaciones ferroviarias "las y los viajeros podrían disponer de espacios confortables en situaciones de calor, frío u otras inclemencias meteorológicas, acceder a cuestiones tan fundamentales como agua, bebida, alimentos, atención para niños, niñas y bebés y una fácil evacuación en autobús, trenes de refuerzo u otros vehículos".

Por su parte, el portavoz de la PFCM también ha lamentado la falta de existencia de una autovía entre Toledo y Ciudad Real, desde la CM-42-Autovía de los Viñedos, por la "falta de capacidad" de las distintas administraciones para presentar un proyecto compatible con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad de los Montes de Toledo.

Tramo Mora-Alcázar

García-Moreno ha recalcado la necesidad de construir el tramo Mora-Alcázar. Una iniciativa que no solo pretende dar conexión ferroviaria a Madridejos y Consuegra, sino también para contar con un itinerario alternativo entre Madrid, la provincia de Ciudad Real y Andalucía, según ha expresado.

En este sentido, ha agradecido a la Junta de Comunidades y a las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Junta de Andalucía que ya estén apoyando la construcción del tramo Mora-Alcázar "tal y como les hemos pedido".

Ante ello, ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España y al PSOE de Jaén "altura de miras" para que dejen de poner "palos en la rueda" al tramo Mora-Alcázar y que escuchen a la ciudadanía e impulsen, de nuevo, la construcción y puesta en explotación de este tramo fundamental en las conexiones entre Madrid-La Mancha y Jaén.