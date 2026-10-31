El ictus también golpea a los jóvenes en Castilla-La Mancha, alerta el doctor Ayo: "Hay riesgos totalmente prevenibles"

En Castilla-La Mancha, cada año alrededor de 5.000 personas sufren ictus, accidentes cerebrovasculares de alta incidencia que cada curso dejan un mayor número de afectados. Asociado socialmente a las personas mayores, esta patología está llegando a la población joven: uno de cada cuatro pacientes son menores de 50 años.

El doctor Óscar Ayo, especialista del área de Neurología en el Hospital Universitario de Albacete y coordinador de la Unidad de Ictus en el mismo hospital, da las claves a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para saber cómo reconocer, actuar y prevenir esta enfermedad cuyo día mundial se conmemora cada 29 de octubre.

Los ictus "son las enfermedades en las que existiendo una alteración en la circulación cerebral, repercute en un daño en el cerebro", explica. Una afección que distingue dos tipos principales: el ictus isquémico, que abarca "en torno al 85 %" de los casos y que se caracteriza por la obstrucción de una de las arterias que lleva el riego al cerebro, y el ictus hemorrágico, que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y genera una hemorragia dentro del tejido cerebral.

Como su nombre adelanta, el ictus es un trastorno "sobrevenido y no esperado" que aparece "de manera súbita". Cuando se produce, el tiempo, "en términos de minutos", se convierte en el factor determinante. Por ello, saber detectar y actuar ante un posible caso es crucial.

El también investigador y miembro redactor de la Estrategia Nacional de Ictus, señala que, aunque las "presentaciones pueden ser muchísimas", la mayoría de los ictus "se asientan en zonas muy concretas" y son fácilmente reconocibles.

Según el Dr. Ayo, el 90 % de los pacientes se presenta con alguno de los vértices que componen el acrónimo anglicista F.A.S.T.. Desglosando el término, la F corresponde a 'facial' y hace referencia a cuando al paciente se le "tuerce la boca". La A de 'brazo' (arm en inglés) identifica la "pérdida de fuerza de manera súbita en alguna parte del cuerpo". La S alude al "lenguaje y a la repentina dificultad para hablar o comprender".

La T es el "tiempo", y cuando se detectan alguno de estos síntomas, esta última letra de la sigla coge fuerza. "Inmediatamente" después de sospechar o comprobar que alguien está sufriendo un ictus, los pasos, según el experto, deben ser claros: llamar al 112 y que los profesionales actúen.

El doctor advierte que la única acción tras avisar a los servicios de emergencias debe ser la de acompañar, alertando que es muy importante que no le administren medicamentos ni les den de comer o beber.

Factores de riesgo

"Los ictus los hay a cualquier edad". Aunque cumplir años no se puede prevenir y es "un factor de riesgo" claro, este facultativo asegura que "no es una condición necesaria" para padecer esta enfermedad.

Afirma que existe "un aumento considerable" en los casos de ictus dentro de la población joven y detalla que un 25 % de los cuadros que atienden en el hospital de Albacete corresponden a una población que está por debajo de los 50 años: "Es bastante", dice mientras señala que en la Unidad de Ictus de dicho hospital ingresan en torno a 600-650 pacientes todos los años.

Teniendo en cuenta estos datos, el Dr. Ayo asegura que existen "factores totalmente prevenibles" que todos conocemos y sobre los que se pueden "incidir". Conocidos como "factores de riesgo vasculares", estos agentes se hacen visibles en los hábitos de vida, en el exceso de peso, el consumo de tóxicos como el tabaquismo, y en patologías como la diabetes, la hipertensión arterial o los niveles elevados de colesterol.

Es entre estos factores donde este experto encuentra el porqué del aumento de casos entre los jóvenes. A su juicio, los factores de riesgo vascular clásicos como lo son la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo o el consumo de drogas, aparecen "en nuestra población desde más jovencitos".

Por género, esta enfermedad es "más frecuente" en los varones. Sin embargo, la llegada de "la posmenopausia" y el cambio en las hormonas femeninas de las mujeres, aumenta "la frecuencia de presentar" ictus: "Sube bastante".

Además, mientras que en los hombres se presenta como una enfermedad más "homogénea a lo largo de toda su vida", la "gravedad" del ictus en mujeres menopáusicas "es mayor que en la de los varones".

Tratamientos

Castilla-La Mancha dispone "de todos los tratamientos que han demostrado ser eficaces". La trombolisis y la trombectomía son dos intervenciones que han permitido que los pacientes hayan "sobrevivido" o que hayan acabado siendo "independientes" tras la enfermedad.

En cifras globales, el Dr. Ayo aclara que en torno a un 70 % de los pacientes "quedan independientes". Un dato "extraordinario" si se tiene en cuenta que, en las series clásicas, tan sólo un 30 % de los pacientes quedarían independientes: "Hemos doblado el número de pacientes que quedan independientes gracias a estos nuevos tratamientos".

Además, asegura que ya existen "tratamientos preventivos" para que después de un ictus "podamos tratar de disminuir la posibilidad" de que exista un segundo ictus: "Está habiendo bastante avance y es inminente la aparición de nuevos fármacos con nuevas dianas para conseguir disminuir más aún la probabilidad de que el paciente tenga un ictus".

Teleictus y Código Ictus

Castilla-La Mancha cuenta con dos helicópteros medicalizados de vuelo nocturno disponibles para atender urgencias sanitarias durante 24 horas. Un dispositivo que, en una comunidad cuya "población está muy dispersa en un territorio enorme", permite "acortar" los tiempos de traslado convirtiéndose en "una herramienta muy importante dentro de la fase extrahospitalaria de la atención a los pacientes".

Avance pionero. En el pasado mes de febrero, Albacete implantó el sistema Teleictus en el hospital de Almansa. Una "herramienta muy eficaz" para poblaciones dispersas como la de Castilla-La Mancha que permite que un paciente sea derivado al hospital comarcal más cercano y, mediante una "videollamada de telemedicina" entre el personal de urgencia y un "neurólogo de guardia" de uno de los siete hospitales de la región, pueda ser atendido con todas las "garantías".

"Se ha demostrado que tiene una calidad asistencial similar a si el neurólogo estuviera a pie de cama". A día de hoy, el teleictus está vigente en los tres hospitales comarcales de Almansa, Hellín y Villarrobledo, y en el de Tomelloso. En los próximos meses, se incorporará en Valdepeñas, Manzanares y Puertollano sucesivamente: "Era una tarea pendiente".

El código ictus, que lleva en funcionamiento desde 2005, es otro ángulo para el control de la enfermedad. Como miembro del grupo de expertos para la elaboración y evaluación de este código, el Dr. Ayo explica que se trata del "protocolo regional" que recoge a "nivel extrahospitalario todos los criterios y todos los procesos que deben hacerse para que cualquier paciente que se encuentre o no dentro de la región, en el momento en que solicite asistencia, sea remitido en el menor tiempo posible a un centro capacitado para poder hacer el tratamiento en fase aguda de su ictus".

"Si no hacemos nada, el ictus es, para muchos pacientes, una enfermedad catastrófica". Por ello, este neurólogo recalca que se trata de una afección "evitable" y que todos tenemos "muchas herramientas" para prevenirla. Llevar una vida saludable, controlar la dieta, el peso, el ejercicio físico y no consumir tóxicos, entre otros elementos, tiene "una eficacia real y fuerte para evitar que suceda".

"Hoy por hoy el ictus es una enfermedad totalmente tratable", concluye.