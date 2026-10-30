El restaurante de carretera con gimnasio y lavandería que eligió Felipe VI: famoso por sus torreznos y el lechazo

Miles de conductores recorrerán este puente de Todos los Santos la autovía A-2 que conecta Madrid con Barcelona. A la altura del kilómetro 103, en Almadrones (Guadalajara), se encuentra el restaurante de carretera que muchos catalogan como "el más grande de España" y donde el rey Felipe VI disfrutó de sus famosos torreznos y lechazo asado.

Se trata del Área 103, un enorme establecimiento que nació en 1889 como una humilde casa de comidas para arrieros y que hoy atiende a más de 2.000 clientes diarios y sirve cerca de 1.400 desayunos cada mañana. Para absorber semejante volumen de viajeros, el complejo se organiza en dos zonas con ambientes, servicios y rangos de precios diferenciados.

Por un lado, el espacio de cafetería y autoservicio abierto las 24 horas del día dispone de una amplia barra de tapas y pantallas táctiles de autoservicio para agilizar los pedidos. Los bocadillos gigantes de carne a la brasa (panceta, lomo, pepito de ternera o pollo) son la opción más popular de su carta.

Entrada principal al restaurante. Area103.es

El lado más formal lo emplaza el restaurante principal reconocido con el Solete de la Guía Repsol y donde cobran protagonismo los asados castellanos (lechazo y cordero) cocinados a fuego lento en su horno de leña de encina. Ofrecen un menú diario de entre 17 y 18 euros, mientras que comer a la carta oscila entre los 30 y 50 euros por persona.

Gimnasio, lavandería y museo

El gimnasio del Área 103 equipa 16 máquinas de entramiento. Redes

La oferta gastronómica se completa con una tienda gourmet donde comprar dulces típicos como los "Almadrones". Área 103 ha sabido reinventarse para dar una respuesta integral a los conductores, su última gran incorporación es el 'Truck Village'.

Este recinto dedicado exclusivamente al descanso del transportista incluye aparcamiento cerrado y videovigilado para 180 camiones, un gimnasio equipado con 16 máquinas de entrenamiento, duchas individuales automatizadas, servicio de lavandería y alquiler de bicicletas. Además, alberga un museo propio con doce vehículos clásicos.

La visita de Felipe VI

Felipe VI en el Área 103 de Almadrones (Guadalajara). Redes

Era un miércoles del mes de septiembre del año 2024 cuando cruzó por la puerta del Área 103 el Jefe del Estado. Tras presidir un acto en Soria, un empeoramiento en el clima impidió a Felipe VI regresar a Madrid en helicóptero, obligándolo a realizar el trayecto por carretera.

Durante sus dos horas de estancia, entre las 14:30 y las 16:30 horas, el monarca se mostró muy cercano con el resto de comensales y compartió unos minutos con una anciana que comía en la mesa contigua. En lo gastronómico, el Rey se interesó por los platos más icónicos de la casa:

"Pudo degustar nuestros espectaculares torreznos, los pimientos de cristal, también varios productos de nuestra huerta y uno de nuestros asados más exitosos: el lechazo", reseñaba el propio local en sus redes sociales donde compartía una instantánea del monarca en el comedor principal.

Juan Carlos I y Sofía

El paso de Felipe VI por Almadrones (Guadalajara) no corresponde a una mera casualidad. La infanta Cristina y sus padres don Juan Carlos y doña Sofía ya visitaron este restaurante años atrás. Según reveló la revista Hola, la Casa Real mantiene una estrecha relación con la familia propietaria desde hace varias generaciones.

La copropietaria Ana Isabel Rebollo recordó a Felipe VI en su visita los recuerdos ligados a los monarcas eméritos: "Yo tengo 54 años y cuando vinieron los reyes Juan Carlos y Sofía me tuvieron a mí en brazos".

Origen humilde

Las raíces de este negocio hostelero se remontan a más de un siglo cuando la bisabuela Celestina se puso al frente de la primigenia Venta de Almadrones. La herencia pasó a manos de la abuela Cayetana y su marido Mariano, y posteriormente a Nieves y Antonio Rebollo Bachillero.

Antonio, un antiguo camionero de la ruta de Zaragoza, fue el gran impulsor del complejo. Hoy, la cuarta generación encarnada por los hermanos Ana Isabel, Antonio y Ramón Rebollo gestiona un enclave estratégico articulado a ambos lados de la autovía A-2.