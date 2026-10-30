Renfe mantiene los servicios especiales de tren para conectar Madrid con Ciudad Real y Puertollano

Renfe ha informado que mantendrá este viernes los servicios especiales de transporte para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano por la interrupción de la línea de alta velocidad a causa del accidente registrado en el kilómetro 118, entre Urda y Los Yébenes (Toledo) y que ha costado la vida hasta el momento a 69 personas.

En un comunicado, la empresa pública informa de que este viernes mantendrá la movilidad en este corredor mediante servicios ferroviarios desviados por la línea convencional y, si es preciso, en servicios por carretera.

Entre Madrid y Ciudad Real, ha explicado que los trenes circularán por vía convencional y efectuarán sus salidas y llegadas en Madrid-Atocha Cercanías. El tiempo de viaje previsto en este tramo es de aproximadamente dos horas y media.

Entre Madrid y Ciudad Real se han programado ocho salidas desde Madrid-Atocha Cercanías, a las 8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 horas. En sentido contrario, habrá salidas desde Ciudad Real hacia Madrid a las 5:15, 7:15, 9:00, 11:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30 y 21:00 horas.

Para los viajeros entre Ciudad Real y Puertollano, Renfe realizará las siguientes circulaciones. Las salidas desde Ciudad Real hacia Puertollano están previstas a las 7:15, 8:45, 11:00, 14:00, 17:30, 19:30, 22:35 y 23:00 horas. En sentido contrario, los servicios partirán de Puertollano a las 4:45, 6:45, 8:15, 10:00, 12:00, 15:30, 18:15 y 20:15 horas.

Transbordo en Ciudad Real

"Con carácter general, los viajeros que realicen el trayecto completo entre Madrid y Puertollano deberán realizar transbordo en Ciudad Real. El tramo Madrid-Ciudad Real se realizará por vía convencional y el trayecto Ciudad Real-Puertollano por alta velocidad, con una duración de unos 15 minutos en este último tramo", comunica Renfe.

Del mismo modo, Renfe ha programado además dos servicios directos entre Madrid y Puertollano por vía convencional, sin necesidad de transbordo: uno partirá de Puertollano a las 4:45 horas y llegará a Madrid-Atocha Cercanías a las 7:45 horas; el otro saldrá de Madrid-Atocha Cercanías a las 20:00 horas y llegará a Puertollano a las 23:00 horas.

Renfe recomienda a los viajeros consultar previamente las condiciones de su viaje a través de renfe.com, la aplicación de Renfe y las principales estaciones, así como en el teléfono de atención al cliente 912 320 320, concluye el comunicado.