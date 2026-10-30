Page señala que la cifra de víctimas mortales sigue en 69 fallecidos, pero "no descartamos que pueda sobrepasar los 70"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha descartado que la cifra de 69 fallecidos por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) "sobrepase los 70" en las próximas horas al haberse recogido del interior de los trenes 31 bolsas con "restos parciales".

El regidor castellanomanchego ha actualizado los últimos datos del accidente tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrado en Toledo y al que también ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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