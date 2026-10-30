Punto de venta de Méntrida en el que se ha sellado el boleto ganador de la Primitiva. E.E. CLM

Lluvia de millones en CLM: la Primitiva reparte 22,5 millones de euros en Méntrida y la Bonoloto 1,1 en Mota del Cuervo

Los sorteos de este jueves han repartido una lluvia de millones de Castilla-La Mancha. Uno de los dos boletos de categoría especial de la Primitiva, premiado con 22,5 millones de euros, ha sido sellado en Méntrida (Toledo), mientras que en Mota del Cuervo (Cuenca) se ha validado el único de primera categoría de la Bonoloto cuyo premio asciende a 1,19 millones de euros.

En la Primitiva, Loterías y Apuestas del Estado ha confirmado que existen dos boletos que han acertado los 6 números de la combinación ganadora y el reintegro. Uno se ha sellado en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y otro en Méntrida, concretamente en el despacho receptor número 77.500 situado en Avenida Solana, número 29.

La combinación ganadora ha correspondido a la serie 31, 28, 18, 19, 44 y 2. Mientras, tanto reintegro como complementario ha recaído en el 9.

Mota del Cuervo

Por otra parte, el único acertante de primera categoría del sorteo de la Bonoloto se ha registrado en otro punto de Castilla-La Mancha, concretamente en Mota del Cuervo.

En este caso, se trata de un ganador de primera categoría cuyo boleto ha registrado 6 aciertos de la combinación ganadora y que se embolsará 1,1 millones de euros.

El ticket lo ha validado la administración de loterías número 2 de este municipio conquense, situada en la calle Ramón y Cajal Alta,

La combinación ganadora de este sorteo de la Bonoloto ha estado compuesta por los números 11, 42, 26, 24, 13 y 48 con el 9 como complementario y el 7 de reintegro.