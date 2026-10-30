El lado más solidario de los taxistas de Ciudad Real tras el siniestro en Urda: 60 viajes para que "todos llegaran a su destino"

Los taxistas de Ciudad Real y Puertollano han realizado alrededor de 60 servicios para trasladar a los viajeros afectados por la interrupción de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Durante las primeras 48 horas posteriores al siniestro, los profesionales de ambas localidades se movilizaron para atender las necesidades de transporte de quienes vieron interrumpidos sus desplazamientos.

En concreto, los taxistas de Ciudad Real efectuaron unos 40 servicios desde la estación del AVE, mientras que los profesionales de Puertollano realizaron aproximadamente otros 20, principalmente con destino a Madrid y Andalucía, según ha informado este viernes la Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real (APTCR).

La respuesta se organizó ante la posible acumulación de viajeros en las estaciones de alta velocidad de Ciudad Real y Puertollano, en distintos puntos del corredor de la A-4 y en la propia localidad de Urda.

Apoyo a viajeros afectados

Ante esta situación, la asociación solicitó a la Consejería de Fomento que facilitara la colaboración de los taxistas de toda Castilla-La Mancha para reforzar el servicio allí donde fuera necesario.

La Consejería atendió la petición y habilitó una autorización temporal para que los profesionales de toda la región pudieran recoger viajeros en cualquier punto de la comunidad autónoma durante las 48 horas siguientes al accidente. De esta forma, los taxistas de otras localidades podían apoyar a sus compañeros en las zonas con mayor demanda de transporte.

Desde la APTCR han agradecido la colaboración de la Consejería de Fomento y el esfuerzo de los profesionales que estuvieron disponibles para atender a los afectados, especialmente los taxistas de Ciudad Real y Puertollano que realizaron directamente los traslados.

"Cuando el tren se detuvo, el taxi siguió en marcha para que las personas pudieran llegar a su destino", ha destacado la asociación, que reivindica el papel de este servicio como recurso de movilidad y proximidad ante situaciones extraordinarias.

Sin embargo, la interrupción ferroviaria también está teniendo consecuencias económicas para el sector. La asociación advierte de que los desplazamientos vinculados a las estaciones de Ciudad Real y Puertollano representan una parte importante de la actividad diaria de los taxistas, por lo que la supresión de estas conexiones está reduciendo considerablemente los servicios y afectando directamente a sus ingresos.

Por ello, la APTCR ha instado a las administraciones competentes a hacer todo lo posible para que la paralización del corredor ferroviario se prolongue el menor tiempo posible y tanto la actividad económica general como el sector del taxi puedan recuperar cuanto antes la normalidad. "Cuando la sociedad nos necesita, el taxi siempre responde", concluye la asociación.