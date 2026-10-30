CSIF reclama al Ministerio de Justicia un "refuerzo urgente" del juzgado que investiga el accidente ferroviario de Urda

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Ministerio de Justicia un refuerzo urgente de medios personales y materiales para el juzgado encargado de investigar el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

El sindicato advierte de que la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz no cuenta con los recursos necesarios para afrontar una investigación penal de esta magnitud.

El procedimiento requiere analizar una abundante documentación, practicar numerosas diligencias y coordinar actuaciones con distintos organismos y profesionales. A estas tareas se suma la presión mediática generada por el siniestro, que ha dejado víctimas mortales y numerosos heridos.

Actualmente, las plazas número 1 y 2 de Orgaz comparten ocho funcionarios de orden civil, cinco de orden penal y tres trabajadores de auxilio judicial. Una plantilla que, según denuncia CSIF, ya se encuentra sobrepasada por sus funciones ordinarias y que ahora debe asumir la carga extraordinaria derivada de la investigación.

El presidente de CSIF Justicia Castilla-La Mancha, Manuel Pelayo, considera que el procedimiento no puede recaer exclusivamente sobre estos trabajadores. "La carga de trabajo extraordinaria que genera un procedimiento de las características del terrible accidente ferroviario no puede recaer exclusivamente sobre una plantilla que ya de por sí está totalmente sobrepasada con sus funciones ordinarias, es preciso dotar de todos los recursos posibles", ha señalado.

Cinco funcionarios más

Hasta el momento, el único refuerzo movilizado por el Ministerio de Justicia ha sido el traslado de dos funcionarios desde Toledo. Una medida que el sindicato considera insuficiente para atender las necesidades de la investigación.

Por ello, CSIF exige que se incorporen al menos otros cinco trabajadores antes del próximo lunes: dos gestores, dos tramitadores y otro funcionario de auxilio judicial. La organización reclama que estos profesionales tengan experiencia en actuaciones de estas características.

El sindicato también apunta a las dificultades para cubrir nuevas plazas debido a que las bolsas de trabajo de los cuerpos de Tramitación y Gestión están agotadas en Castilla-La Mancha. Según denuncia, desde enero de 2025 no se han producido nuevas incorporaciones a estas listas, lo que impide inscribirse a personas que han aprobado la oposición, pero no han conseguido plaza.

Además, CSIF ha solicitado información sobre los refuerzos de médicos forenses y del resto de personal de los Institutos de Medicina Legal (IML) de Toledo y Ciudad Real, que ya están trabajando en las labores de identificación de las víctimas.

Investigación sin presiones

Más allá de los medios necesarios para desarrollar la instrucción, el sindicato ha pedido que se garantice el funcionamiento del juzgado de Orgaz y que la investigación pueda avanzar con todas las garantías, sin presiones políticas ni juicios de valor.

"Una investigación rigurosa necesita también una Justicia dotada de recursos suficientes", ha afirmado Pelayo, que ha apelado a la necesidad de apoyar a los profesionales y dejarles trabajar para esclarecer lo ocurrido.

En este contexto, CSIF recuerda que ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de las plantillas de Renfe y Adif tras la filtración de los audios relacionados con el accidente, pese a que el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario.

Asimismo, el sindicato mantiene su petición de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el señalamiento público de un trabajador como responsable de la tragedia.