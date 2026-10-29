Última hora del accidente de tren de Urda: el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido 52 cadáveres

Los servicios de emergencia congregados en el lugar del accidente de tren de Urda han intensificado las labores con las primeras luces del día.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que a primera hora de este jueves, durante la noche, la actividad no ha cesado y se ha podido mover uno de los vagones que cayeron por un terraplén con motivo de la colisión por alcance entre los dos trenes de pasajeros.

En total, más de 200 agentes del Instituto Armado están trabajando en el lugar para inspeccionar la zona del accidente e investigar lo ocurrido, apoyados con grúas de gran tonelaje para mover el amasijo de hierros en el que ha quedado los trenes.

Además, también la Guardia Civil ha trabajado con el servicio aéreo de dron, antidron y servicio de detección de drones, así como patrullas de Seguridad Ciudadana que han peinado la zona alrededor del accidente por si alguna víctima se hubiera desorientado y se encontrara en las inmediaciones.



Así, los servicios de rescate siguen tratando de mover, con varias grúas, el resto de vagones accidentados del tren Renfe e Iryo, en busca posibles cuerpos que hayan podido quedar atrapados debajo de los hierros.



También está previsto que este jueves se incorpore el servicio cinológico de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la unidad de criminalística, para recabar pruebas para la investigación.