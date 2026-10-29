Última hora del accidente de tren de Urda: el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido 52 cadáveres
El número de víctimas mortales se mantiene en 68.
Más información: El peor accidente en la historia de Castilla-La Mancha tiñe Urda y Los Yébenes de luto y solidaridad
El dispositivo de búsqueda de víctimas del accidente de tren de Urda no se ha detenido durante toda la noche y en él han participado más de 500 efectivos tanto de los cuerpos de emergencia como de la Unidad Militar de Emergencia (UME) cuyos trabajos se han intensificado con las primeras luces del día.
El último balance ofrecido por el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene la cifra de fallecidos en 68, mientras que en los hospitales de la comunidad autónoma continúan ingresadas 53 personas con diferentes grados de afectación.
-
Uno de los vagones más afectados ya ha podido ser levantado
Los servicios de emergencia congregados en el lugar del accidente de tren de Urda han intensificado las labores con las primeras luces del día.
Según han informado fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que a primera hora de este jueves, durante la noche, la actividad no ha cesado y se ha podido mover uno de los vagones que cayeron por un terraplén con motivo de la colisión por alcance entre los dos trenes de pasajeros.
En total, más de 200 agentes del Instituto Armado están trabajando en el lugar para inspeccionar la zona del accidente e investigar lo ocurrido, apoyados con grúas de gran tonelaje para mover el amasijo de hierros en el que ha quedado los trenes.
Además, también la Guardia Civil ha trabajado con el servicio aéreo de dron, antidron y servicio de detección de drones, así como patrullas de Seguridad Ciudadana que han peinado la zona alrededor del accidente por si alguna víctima se hubiera desorientado y se encontrara en las inmediaciones.
Así, los servicios de rescate siguen tratando de mover, con varias grúas, el resto de vagones accidentados del tren Renfe e Iryo, en busca posibles cuerpos que hayan podido quedar atrapados debajo de los hierros.
También está previsto que este jueves se incorpore el servicio cinológico de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la unidad de criminalística, para recabar pruebas para la investigación.
-
Autobuses en la estación de AVE de Toledo por la huelga de maquinistas
La huelga de 24 horas convocada por el sindicato de maquinistas Semaf se ha dejado notar desde primera hora de este jueves en las estaciones de Castilla-La Mancha.
En Toledo, varios de los trenes que tenían que salir con destino a Madrid a primera hora de la mañana no lo han hecho o tienen retrasos cercanos a la hora.
Para contrarrestar esta contingencia, Renfe ha habilitado autobuses que realicen el trayecto entre las dos ciudades por carretera.
-
53 hospitalizados en los centros de Castilla-La Mancha
A primera hora de este jueves se mantiene la cifra de 53 hospitalizados en centros pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
Según ha informado la consejera portavoz, Esther Padilla, en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha, durante este miércoles fueron derivados a los centros hospitalarios castellanomanchegos un total de 110 heridos, de los 56 fueron dados de alta durante las primeras horas.
El hospital que más personas ha atendido es el Universitario de Toledo, 41, mientras que en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan han recibido 36 afectados y en el de Ciudad Real, 15.
El resto de centros hospitalarios involucrados han sido Manzanares (13), Valdepeñas (4) y Albacete (1).
-
72 personas, 69 de ellos familiares, han pasado la noche en la Casa Sacerdotal de Toledo
Un total de 72 personas, 59 familiares y 13 personas correspondientes al dispositivo, han pasado la noche en la Casa Sacerdotal de Toledo, ubicada en el barrio de Buenavista.
Estas personas fueron derivadas hasta allí por la Guardia Civil a la espera de recibir noticias sobre el estado de sus allegados por parte de la Comandancia de Toledo.
-
Secreto de sumario y perímetro de seguridad de 2 kilómetros
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado providencia por la que se acuerda el secreto de sumario y la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario ocurrido entre Urda y Los Yébenes.
Dicha prohibición alcanza 2 kilómetros de la vía de Alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona, según el comunicado del Tribunal Superior de Justicia.
En la misma providencia, se prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.
La decisión de la jueza instructora se produce con el fin de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios, explica el comunicado.
Otro de los acuerdos de la jueza instructora durante la tarde ha sido la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, para su posterior análisis.
-
El Instituto de Medicina Legal de Toledo recoge 52 cadáveres y ha realizado 8 autopsias
El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido un total de 52 cadáveres de personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 8 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID).
Además de la recepción de los 52 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, el CID informa en un comunicado de que otros dos cuerpos de fallecidos en el accidente ferroviario se encuentran ya en el Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real, tras su traslado desde los hospitales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan donde habían ingresado previamente como heridos.
El CID comunica así mismo que la previsión es que la identificación de los fallecidos empiece a realizarse mañana jueves, y que a esta hora las cinco comitivas judiciales se encuentran trabajando en la zona del siniestro para el levantamiento de otros posibles fallecidos.
Refiere también que hasta las 20:30 horas de este miércoles, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, han recogido un total de 29 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario.
De ese número de denuncias, 13 se han registrado en Madrid, 9 en Toledo y 7 en Sevilla.