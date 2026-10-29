Page confía en que no haya más cuerpos sin vida bajo los trenes siniestrados: 50 heridos siguen ingresados en los hospitales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este jueves que 50 personas heridas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresadas en distintos hospitales de la región, mientras que 60 de los 110 afectados que fueron hospitalizados tras el siniestro ya han recibido el alta médica.

La principal noticia positiva, según ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, es la evolución de los cuatro pacientes que presentaban un pronóstico más grave.

Page ha recordado que, de los 15 heridos que este miércoles se encontraban en estado grave, en lo que en la víspera denominó "código rojo", hay cuatro especialmente críticos. Pese a la gravedad de su situación, el presidente regional ha señalado que su evolución permite albergar esperanzas de que puedan sobrevivir.

"Somos algo más optimistas en cuanto a su resultado final. Estamos más esperanzados", ha afirmado desde Toledo durante una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), celebrada en las instalaciones 112 de Castilla-La Mancha.

En todo caso, ha insistido en que la situación debe afrontarse con la "prudencia lógica del momento".

Trabajos en la zona cero

Sobre los trabajos de búsqueda y rescate, Page ha informado de que han continuado durante toda la noche y seguirán este jueves en la zona cero del accidente, donde los equipos de emergencia trabajan con grúas para mover los vagones siniestrados.

El presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que durante la madrugada han aparecido nuevos restos humanos, aunque parciales, que deberán ser identificados. "Hay acumulados, además de los cadáveres, restos humanos que se tienen que ir identificando y señalando", ha explicado.

Pese a estos hallazgos, se ha mostrado esperanzado ante la posibilidad de que no haya más víctimas mortales entre los amasijos, aunque ha evitado darlo por seguro. "No pensamos que queden más fallecidos, pero siempre con prudencia", ha señalado.

Por el momento, la cifra de muertos a consecuencia del accidente asciende a 69.

El presidente castellanomanchego ha indicado que los equipos continúan trabajando sobre el vagón que permanece volcado, una operación que resulta fundamental para completar la inspección de la zona.

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