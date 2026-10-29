El cuerpo de Fátima Báñez ha sido uno de los últimos en ser localizados: "Estaba en su asiento del último vagón"

El cuerpo sin vida de la exministra Fátima Báñez habría sido uno de los últimos en ser localizados en el accidente ferroviario de Urda. Viajaba en el tren Iryo que estaba parado en la vía Madrid-Sevilla y fue arrollado por el convoy de Renfe.

"La mayor dificultad para el rescate la tuvimos con los pasajeros que viajaban en la parte trasera del tren, en los vagones más afectados, que era donde estaba la exministra, que apareció en el mismo asiento que ocupaba y estaba perfectamente reconocible", comenta uno de los responsables del rescate.

De hecho, a primera hora de la tarde del miércoles aún se estaban levantando partes de los vagones y se temía la aparición de nuevos afectados. "Algunos de los cuerpos estaban reconocibles, pero otros muchos tenían mutilaciones terribles", señalaban.

La familia de Fátima Báñez —su marido y sus hijos— se trasladó a Toledo nada más conocer el accidente, y su cuerpo llegó a la morgue de la capital a las 18:17 horas de la tarde del martes, donde se realizó la autopsia junto al resto de los fallecidos.

Aunque desde el primer momento se temió lo peor, por petición y respeto a la familia, la confirmación oficial se realizó a última hora de la mañana mediante un comunicado de la CEOE y en un mensaje publicado en redes sociales por Alberto Núñez Feijóo: "Con enorme tristeza. Nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente del tren de Urda. Era una mujer incansable, leal, amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles. Todo el Partido Popular llora su pérdida junto a su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos. Honraremos su memoria y la de todas las víctimas. Descanse en paz".

Con enorme tristeza nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo). Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles. Todo el @ppopular llora su pérdida junto con su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos. Honraremos su memoria y la de todas las víctimas. Descanse en paz. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 29, 2026

En Toledo, la muerte de la presidenta de la Fundación de la CEOE ha provocado una gran conmoción. Tenía grandes amigos en la ciudad y, además, había asistido hace unos días, el 16 de octubre, a un acto organizado por Afammer al que también había acudido Alberto Núñez Feijóo.

"Desde el primer momento estuvimos en contacto telefónico con Javier, su marido, y le ofrecimos nuestro apoyo para todo lo que pudiera necesitar. La noticia de su fallecimiento ha sido un golpe muy duro para nuestra organización", manifestaba a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Ángel Nicolás, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha.

Igualmente consternada se mostraba Carmen Quintanilla: "Aún me parece mentira. Es una noticia terrible. Cuando la invité al congreso de Afammer en Toledo me dijo que sí sin dudarlo. Nunca pensé que sería uno de sus últimos actos. Estaba llena de vida. Era una mujer leal y generosa. Entramos y salimos del Congreso de los Diputados a la vez y desde entonces tenía una relación especial con ella", comentaba la presidenta de Afammer.

"Querida Fátima, hoy la tristeza nos invade a todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Tengo el corazón roto, siento una inmensa tristeza y no encuentro las palabras para describir lo que siento. Además de tu brillante trayectoria política, de tu inmensa vocación de servicio público y de tu rigor constante, te vamos a recordar siempre por lo excepcional que eras como persona: por tu cercanía, tu bondad infinita, tu sensibilidad y esa permanente sonrisa que regalabas a todo el mundo. Nos dejas un legado imborrable de entrega, esfuerzo, generosidad y defensa firme de los valores que hacen que nuestra sociedad sea más justa e igualitaria", colgaba en sus redes sociales.

De momento se desconoce si el cuerpo de la exministra, una vez concluida la investigación, será trasladado a Madrid o a su tierra natal, ni dónde será instalada la capilla ardiente.