Minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento de Toledo por el accidente de Urda. Ángela Pulido Díaz

Toledo enmudece por el accidente de Urda: Page y las ministras Tolón y Rodríguez presiden el minuto de silencio

La bulliciosa plaza del Ayuntamiento de Toledo, acostumbrada al trasiego de turistas y ciudadanos ha enmudecido a las ocho en punto de este martes en memoria de las 68 personas que han perdido la vida en el accidente de tren que ha tenido lugar entre los municipios de Urda y Los Yébenes.

Unos 300 ciudadanos han acudido a este céntrico punto de la capital castellanomanchega para participar en el minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Este sencillo pero emotivo acto ha estado presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page junto a las dos ministras castellanomanchegas del Ejecutivo central, la responsable de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón y la de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Junto a ellos también han estado presentes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez junto a varios concejales del equipo de Gobierno y de la oposición; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez así como diputados y senadores castellanomanchegos durante la última legislatura: Carmen Fúnez, José Manuel Velasco, Agustín Conde, Pilar Alía, Miguel Ángel de la Rosa y Vicente Tirado por el PP, y Sergio Gutiérrez por el PSOE.

Por parte del Gobierno regional, además del presidente, también han asistido el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; la responsable de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y el de Fomento, Nacho Hernando.

Minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo. Ángela Pulido Díaz

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves o el presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, han sido otros de los representantes de la sociedad civil que se han sumado a este emotivo acto.

Reunión de Emergencias

Pocos minutos antes, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha dirigido en el Ayuntamiento la reunión del Grupo de Emergencias, convocada para coordinar los recursos municipales y evaluar las necesidades de asistencia.

En una atención a los medios, Velázquez ha recordado que desde el primer momento el Consistorio se ha puesto a disposición del Mando Único movilizando recursos humanos y materiales y preparando diferentes espacios para atender a los familiares de las víctimas y de los heridos.

En este sentido, ha subrayado que la prioridad del Ayuntamiento se centra en garantizar la atención a las familias de los heridos que se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Toledo, ofrecerles espacios adecuados y facilitar todos los medios que puedan necesitar durante las próximas horas.

El alcalde ha detallado que han puesto a disposición de los responsables de la emergencia el Centro Social del barrio del Polígono, conocido como Sala Thalía, por su proximidad al hospital, sus posibilidades de aparcamiento y su accesibilidad.

Este espacio dispone de capacidad para acoger a unas 300 personas, ampliable a 330 en caso de que sea necesario realizar comunicaciones a un grupo numeroso de familiares.

Además, ha recordado que cuenta con siete salas de diferentes dimensiones, con capacidad para entre 25 y 50 personas, así como espacios más pequeños que permitirían ofrecer una atención individualizada.

Junto a este centro, el Ayuntamiento también ha ofrecido el pabellón deportivo de este barrio, situado igualmente cerca del hospital, que dispone de cuatro salas de distintos tamaños y de la propia pista deportiva para ampliar la capacidad de atención si fuera necesario.

Velázquez ha explicado que ambos espacios están preparados para comenzar a funcionar en cualquier momento y permanecer disponibles las 24 horas del día, de acuerdo con las necesidades que comuniquen los responsables de la emergencia y los servicios sanitarios.

"Toledo responde y los toledanos responden", ha sentenciado Velázquez, quien ha finalizado agradeciendo la colaboración de los ciudadanos, de los profesionales de los servicios de emergencia y de todas las entidades y empresas que han ofrecido su ayuda en estos momentos tan complicados.