Paco Núñez hace un llamamiento a la "unidad" tras el accidente ferroviario de Urda: "Es un momento terrible"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha hecho un llamamiento a la "unidad" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ya ha dejado 68 muertos y más de 179 heridos.

"Es un momento terrible en el que todos tenemos que estar unidos al servicio de la emergencia", ha expresado desde Puesto de Mando Avanzado instalado en el municipio toledano.

Núñez ha mostrado su "apoyo y solidaridad" y la de su partido a todas las víctimas, a toda la gente que ha perdido un ser querido y a los heridos. Asimismo, ha ofrecido su colaboración y ha abogado por "trabajar unidos para dar respuesta cuanto antes a este terrible hecho".

Unidos en el dolor. https://t.co/lbpIMJTxY4 — Paco Núñez (@paconunez_) October 28, 2026

El 'popular' ha agradecido su labor a los servicios sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y a todos los que están colaborando en la tragedia.

Además, ha puesto en valor la labor del alcalde de Urda, Manuel Galán, que "desde el minuto uno se ha puesto a disposición de los servicios de emergencias".

También ha destacado la respuesta de las diputaciones de Toledo y Ciudad Real y del Ayuntamiento de Toledo, que se han puesto a colaborar de forma inmediata y "han desplegado todos sus medios".

Asimismo, ha explicado que ha hablado con presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para mostrar "todo el apoyo del PP a la tragedia".

Por último, ha añadido que ha hablado en varias ocasiones con el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para "mantenerle puntualmente informado de la situación".