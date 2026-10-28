El Ayuntamiento de Toledo habilita centros municipales y buses para atender afectados por el accidente de tren

El Ayuntamiento de Toledo va a habilitar centros municipales y autobuses para atender a los afectados del grave accidente de tren que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en el término municipal de Urda.

El alcalde toledano, Carlos Velázquez, se ha desplazado hasta el lugar del siniestro donde ha informado que desde el principio se ha puesto "a disposición de la emergencia" poniendo a su servicio los medios humanos y materiales municipales que sean necesarios.

En concreto, ha detallado que el Consistorio capitalino ha movilizado a efectivos de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil hasta el lugar del accidente para colaborar en lo que la dirección del operativo considere oportuno.

Por otra parte, la mayor parte de los heridos están siendo derivados al Hospital Universitario de Toledo, el más cercano al lugar del accidente.

De ahí, que haya avanzado que "en el caso de que sea necesario" ya tienen preparados autobuses para facilitar el traslado de personas y espacios municipales como la sala Thalía, situada en el mismo barrio que el hospital, Santa María de Benquerencia.

Carlos Velázquez ha trasladado su máximo apoyo a todos los profesionales que están trabajando para gestionar la emergencia con una mención "especial a los servicios sanitarios", cuyo "esfuerzo y dedicación están siendo fundamentales para atender a todas las personas afectadas por el accidente".

Por último, ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades y los equipos de emergencia.

Al menos 50 muertos

Este accidente ha tenido lugar a las 8:54 horas en el punto kilométrico 118 de la línea ferroviaria Madrid-Andalucía entre Los Yébenes y Urda.

El siniestro se producía cuando un tren AVE de Renfe embestía otro convoy de Iryo que se encontraba parado en la vía.

Por el momento, Protección Civil ha confirmado la muerte de al menos 50 personas y más de 179 heridos.

En el tren AVE de Renfe del fabricante Siemens viajaban 397 personas y en el Iryo, de Hitachi, 147 pasajeros que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.