Page valora el "giro" del Gobierno sobre los centros de datos: "Nos permite seguir negociando implantaciones"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el "giro" del Gobierno de España sobre el decreto relativo a los centros de datos, ya que la propuesta inicial no contaba con el consenso de las comunidades y "podría haber perjudicado" a la región y a las operadoras.

Durante el acto de clausura de la IV edición de 'Talavera Tecnological Forum' celebrado este martes en la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información de la Universidad de Castilla-La Mancha, Page ha explicado que la modificación permite a Castilla-La Mancha seguir negociando la implantación de nuevos centros de datos y aprovechar su "disponibilidad de energía sostenible y su ubicación geográfica".

Además, ha puesto en valor la industria del dato como motor económico y generador de empleo, destacando la necesidad de mantener la apuesta por el desarrollo tecnológico.

Inteligencia artificial

Page también ha apuntado a la necesidad de regular la inteligencia artificial, ya que "la sociedad ha llegado muy tarde a abordar este fenómeno, que transformará el mercado laboral".

"La inteligencia artificial y la robótica están acelerando los procesos de transformación social. La adaptación a estos cambios será una necesidad permanente para las nuevas generaciones", ha afirmado.

Asimismo, ha reconocido que la regularización de la inteligencia artificial supera las fronteras nacionales. Y ha pedido que Europa refuerce su soberanía tecnológica para no quedar rezagada frente a Estados Unidos y China en inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Acuerdo parcial sobre la PAC

Por último, Page ha aplaudido que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea haya alcanzado por unanimidad de los 27 Estados miembros un acuerdo general parcial en relación con el reglamento por el que se establecen las condiciones para la ejecución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

"Gracias a haber dado tanta guerra y de habernos movilizado todo el mundo, ya hay una consecuencia positiva", ha afirmado.

No obstante, ha advertido que todavía queda por definirse el presupuesto total. "La futura PAC ya tiene mucho más que ver con nuestras ideas. Hace un año era para echarse a temblar. A ver si el presupuesto también acompaña", ha sentenciado.