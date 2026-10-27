IU capitaliza las cinco cabezas de lista de Frente Amplio al Congreso en Castilla-La Mancha y deja fuera a Sumar

Frente Amplio, la nueva coalición progresista para las elecciones del 29-N, ha presentado las listas a las candidaturas del Congreso. Izquierda Unida (IU) encabeza las cinco candidaturas del partido por las cinco circunscripciones de Castilla-La Mancha, dejando fuera de las representaciones a Sumar.

Además, IU aporta cuatro de los cinco candidatos al Senado, que se incluyen en las listas del 'Senado de Progreso' en coalición con el PSOE.

Según ha adelantado EFE, el coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, ha avanzado que por Toledo el número 1 es Alejandro Ávila, ex coordinador de IU por la provincia toledana.

Por Ciudad Real es Juani Caro, exconcejala de Valdepeñas, la cabeza de lista. El número 1 de Frente Amplio en Guadalajara es Ernesto Martín, miembro del PCE de Azuqueca de Henares.

Francisco Martínez Huerta, exconcejal del PSOE en Villaescusa de Haro, es quien encabeza la lista de Cuenca, mientras que en Albacete, es el coordinador de IU en Villarrobledo.

Senado

Para las candidaturas al Senado, Frente Amplio ha propuesto a los números dos de las listas 'Senado de Progreso'.

En Toledo, la candidata es Isabel Álvarez, responsable de IU Mujer en Castilla-La Mancha. En Albacete, el candidato 2 al Senado es Francisco Requena, concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrigueras.

Por su parte, en Ciudad Real se ha propuesto a Pedro Mellado, coordinador de IU en Castilla-La Mancha, mientras que por Cuenca se ha propuesto como 2 al Senado a la exconcejala de IU en Las Pedroñeras Lorena Gallego, y por Guadalajara, María del Mar González, portavoz de Los Verdes-Equo en Andalucía.

De esta manera, las listas de Frente Amplio al Congreso por Castilla-La Mancha no han contado con ningún miembro de Sumar, mientras que Mellado ha confiado en que de cara a la campaña electoral se pueda "dar su espacio" a esta formación.

El coordinador de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, Jesús Plaza Senabre, ha subrayado que "algunos cargos de Izquierda Unida" en Castilla-La Mancha han "incumplido" pactos con su formación de cara a confeccionar las listas electorales para la cita del 29-N.

El líder de Sumar en la región ha asegurado que sus siglas saben "dónde están" como también saben "qué hay que defender". "Siempre estaremos en el escenario donde todos los actores políticos, con Frente Amplio, trabajemos para frenar a la derecha", ha dicho.

También ha pedido "una explicación" pues ha reconocido que "lo ocurrido es decepcionante" y ha acusado a IU de dejarle fuera de las listas "de manera unilateral". En este sentido, ha reivindicado el "capital humano" de Sumar, "que podría haber ido en las listas" e incluso tenían sus propuestas "preparadas" y los acuerdos "cerrados".

Aun así, Plaza asegura que desde Sumar quieren "tender puentes" con IU y el resto de fuerzas de la coalición. "Hay que intentar reconstruir los puentes, es importante que esto no vuelva a ocurrir", ha dicho.

Asimismo, espera que Sumar en el futuro esté "donde se merece", aclarando que en cualquier caso este desacuerdo no afecta a la posibilidad de sumar fuerzas de cara a las municipales y autonómicas del próximo 23 de mayo.