Las tuberías que transportan el agua del trasvase Tajo-Segura, a su paso por la huerta de Orihuela. Morell EFE

El Gobierno reabrirá el trasvase parcialmente pese a las roturas para enviar al Segura parte del agua autorizada pendiente

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido poner en funcionamiento de forma provisional y parcial el primer tramo del canal Tajo-Segura para que se trasvase "al menos una parte de los volúmenes de agua autorizados que todavía están pendientes" tras el cierre por las obras de reparación en dos tramos.

Así lo ha decidido la Comisión Central de Explotación este martes, que ha autorizado 54 nuevos hectómetros cúbicos (hm3) para los meses de octubre y noviembre.

La decisión llega después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha recordase que la normativa del canal impide derivar agua si han pasado tres meses desde la autorización de un trasvase, avisando que ahora mismo están pendientes de trasvasar 97,94 hm3 y su plazo termina a finales de año.

Sin embargo, el Gobierno ha establecido que lo prioritario es garantizar el abastecimiento, por lo que habilitará la sección inferior del trasvase hasta una cota que permita, en condiciones mínimas de seguridad, enviar el agua al Segura.

La operación se mantendrá hasta el 31 de diciembre e implica suspender temporalmente las obras del primer tramo, en La Bujeda, aunque el Gobierno mantiene la previsión de que la intervención finalice a mediados de febrero.

Los trabajos se retomarán a partir del 1 de enero y los volúmenes que puedan trasvasarse de entre los ya autorizados se almacenarán en los embalses de Campos del Paraíso y Alarcón hasta que finalicen las obras en ambos tramos, previstas para mediados de febrero de 2027.

Además, el Gobierno ha recordado que, de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan las reglas del trasvase, los volúmenes enviados hasta el 31 de diciembre se computarán como recursos correspondientes al año hidrológico 2026-2027.

Vigilancia de la Junta

Horas antes de que el Ejecutivo nacional informase de la decisión, el Gobierno de Castilla-La Mancha había anunciado que recurrirá ante los tribunales si no se respeta la normativa que impide derivar agua si pasan tres meses de la autorización.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha recordado que la cantidad de agua pendiente de trasvasar en estos momentos es de 97,94 hm3, cuyo plazo acaba a finales de este año.

Además, ha apuntado que, de incumplir este plazo, el agua correspondería al año hidrológico anterior, por lo que tampoco se podría trasvasar

"La única circunstancia que podría justificar derivar agua de otro año hidrológico sería que se diera una emergencia por sequía. Pero en el año hidrológico que finalizó el 30 de septiembre de 2026 se trasvasaron casi 600 hectómetros cúbicos cuando lo normal de media son 350 hm3, por lo que la cuenca receptora tiene más agua que la cedente", ha afirmado Gómez.

Asimismo, ha considerado que la gestión del trasvase "es bastante caótica" y ha recordado que todavía no se han modificado las reglas de explotación del Tajo-Segura, "que deberían haber estado cambiadas en febrero de 2024".

"No vamos a dejar pasar que agua que no se necesite se vaya a trasvasar. Vamos a estar muy vigilantes y pendientes de qué va a hacer la comisión del trasvase, porque esos recursos de la cabecera pertenecen a la cuenca cedente", ha explicado.

Dos roturas

El pasado mes de septiembre, el trasvase Tajo – Segura sufrió dos roturas, la primera en Liétor (Albacete) -en el tramo del Talave, en un punto previo a la central hidroeléctrica Fontanar I, que corresponde al tramo 2 del ATS- y la segunda en Almonacid de Zorita (Guadalajara) -en el tramo de Riánsares, que corresponde al tramo 1 del ATS-.

Tras el cierre del acueducto para vaciar el canal y permitir la inspección técnica, se calculó un periodo de reparación de entre cuatro y cinco meses, con un coste de 1,2 millones de euros.

Las labores de rehabilitación ya iniciadas abarcan la demolición y saneo de las partes dañadas, la reconstrucción integral de los tramos, la ejecución de nuevos drenajes y la impermeabilización completa de la sección afectada.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) llegó a hablar de "riesgo de colapso" de la infraestructura tras constatarse "la destrucción y hundimiento de varios paños de hormigón y la aparición de oquedades en el terreno".

Estas dos averías se suman a un largo historial que ha obligado a cerrar la infraestructura de manera ocasional. La última se produjo en agosto de 2025, cuando otra rotura también en Liétor, obligó a vaciar el canal. En aquella ocasión, los trabajos se prolongaron durante un mes y medio, hasta el 1 de octubre.

Con anterioridad, el trasvase también permaneció vacío entre el 1 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021 a causa de unas filtraciones en el dique principal del embalse de La Bujeda.

Críticas de los Ribereños

Este mismo martes, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha lamentado que el Gobierno haya autorizado dos nuevos trasvases de 27 hm3, manteniendo el "piloto automático".

"Este es el disparate en el que vivimos los municipios ribereños, con unas reglas caducadas desde hace años por mero tacticismo político desde Madrid, sin cumplir la ley y las sentencias y mientras se siguen aprobando trasvases de manera automática. El trasvase es una infraestructura que presenta enormes daños y que deja que cada año se pierdan decenas de hectómetros cúbicos por el camino", ha denunciado el presidente de la asociación, Borja Castro.