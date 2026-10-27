Ester Losada da el salto y toma las riendas del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales (COIIM) en Toledo

Ester Losada Gutiérrez es la nueva presidenta de la Delegación de Toledo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) para el periodo 2026-2030, según ha informado esta institución en nota de prensa.

Tras formar parte de la Junta Directiva como vicepresidenta durante los últimos cuatro años, asume esta responsabilidad con el propósito de impulsar nuevas iniciativas, reforzar la actividad colegial y acercar la ingeniería industrial a la sociedad toledana.

“Quiero que esta nueva etapa sea una etapa abierta, en la que escuchemos las propuestas de nuestros colegiados, conozcamos sus inquietudes y contemos con su participación. El Colegio tiene que ser útil, cercano y capaz de evolucionar al mismo ritmo que nuestra profesión y nuestra sociedad”, ha señalado Losada, que afronta el nuevo mandato con la voluntad de dar continuidad al trabajo realizado e impulsar nuevas líneas de actuación.

Entre sus principales objetivos figura reforzar la presencia de la ingeniería industrial ante las administraciones públicas y las instituciones de la provincia, estrechando la colaboración con ellas y trasladando la experiencia y el conocimiento de los profesionales a los ámbitos en los que puedan contribuir al desarrollo de Toledo.

La nueva presidenta también quiere fortalecer los vínculos con el tejido empresarial y potenciar las actividades técnicas, profesionales y sociales de la Delegación, generando más oportunidades para compartir experiencias, establecer contactos y favorecer la colaboración entre compañeros. “Una Delegación fuerte no se construye únicamente desde su Junta Directiva, sino con la participación y las aportaciones de todos sus colegiados”, ha subrayado.

Otro de los retos de esta etapa será acercar el Colegio a los futuros ingenieros desde sus primeros años de formación, estrechando la relación con la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo para que los estudiantes conozcan los servicios y oportunidades que ofrece la institución y encuentren en ella un espacio de referencia a lo largo de su carrera profesional.

A esta línea de trabajo se suma el objetivo de aumentar el número de colegiados mediante una oferta de servicios, actividades y propuestas que responda a las necesidades reales de los profesionales, tanto de quienes cuentan con una larga trayectoria como de quienes comienzan ahora su andadura laboral.

“Tenemos una magnífica oportunidad para seguir haciendo crecer nuestra Delegación, aumentar nuestra presencia en la sociedad toledana y poner en valor una profesión que tiene mucho que aportar al desarrollo industrial, tecnológico y económico de nuestra provincia”, ha afirmado Losada.

La nueva presidenta ha querido reconocer también la labor de su antecesor, Marcelino Casas, al frente de la Delegación durante los últimos ocho años. Losada, que ha compartido con él parte de esta trayectoria como vicepresidenta, destaca su experiencia y dedicación y celebra que continúe vinculado a la Junta Directiva en esta nueva etapa.

Ingeniería y empresa

Ingeniera industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, con especialidad en Electrotecnia, Ester Losada cuenta con una trayectoria que combina experiencia técnica y gestión empresarial. Entre 2001 y 2005 trabajó en el diseño de subestaciones eléctricas en IBERINCO y, posteriormente, se incorporó a Comercial Losada S.L., empresa familiar toledana especializada en el campo de la climatización y energías renovables, donde comenzó desarrollando funciones de ingeniería y de técnico-comercial hasta asumir la gerencia, hace seis años.

Su formación se completa con un curso de experto en Auditorías y Gestión Energética de ATECYR y un Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial (EOI).