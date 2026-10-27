El 80 % de los delitos sexuales cometidos en 2025 en Castilla-La Mancha fueron violaciones a menores de 16 años

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha alertado de que el 80 % de los delitos sexuales graves que se cometen en la comunidad son agresiones sexuales con penetración de adultos a menores de 16 años, que se dan mayoritariamente en el ámbito familiar.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa celebrada este martes en las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2025.

El documento recoge un "leve crecimiento" de las diligencias previas, que han pasado de 62.069 a 62.857, de las que una de cada tres se refiere a delitos contra la vida y la integridad corporal.

Asimismo, expone un "relevante aumento" de las diligencias previas pendientes, que han aumentado un 10 % y se mantiene prácticamente igual el número de juicios rápidos.

Los juicios por delitos leves han disminuido y cerraron el 2025 con 14.800, frente a los 16.200 del año anterior. Además, se han realizado 500 calificaciones más y el Ministerio Fiscal ha asistido a más de 13.000 juicios, 900 menos que en 2024.

Preocupan las agresiones sexuales

El fiscal ha apuntado al aumento cada año de los delitos relacionados con violencia de género. En 2025 se incoaron 7.000 asuntos, 3.400 de ellos urgentes, mientras que se mantuvieron el número de órdenes de protección y alejamiento y se redujeron el uso de pulseras -de 269 a 224-.

Fernández también ha alertado del "incremento progresivo" de la ciberviolencia de género, que "sigue siendo un problema".

Sobre las agresiones sexuales, ha subrayado la "preocupante" cifra y ha lamentado que muchos de estos delitos no llegan ni a ser conocidos, descartando que sean cometidos mayoritariamente por personas migrantes.

"No existe esa equivalencia ni ese temor fundado para la ciudadanía de que quién va a realizar un ataque contra su libertad sexual va a ser un inmigrante ilegal que esté por la calle", ha asegurado.

Ciberdelincuencia

Fernández ha avisado de la evolución "a peor" de la ciberdelincuencia, que sigue "disparada" y que se está agravando por el avance de la inteligencia artificial.

Sin embargo, si estos delitos se comparan con los procedimientos incoados y los juicios celebrados, "hay una grandísima impunidad".

El 85 % de este tipo de infracciones son estafas, aunque el fiscal también ha alertado sobre el auge de las suplantaciones de identidad o la captación de menores para generar material de abuso sexual infantil a través de las redes sociales.

Y ha mostrado preocupación por la delincuencia juvenil, fundamentalmente la que se realiza a través de redes sociales.

Más recursos

Por su parte, el socialista Ángel Tomás Godoy ha indicado que se necesita "más personal trabajando en ciberdelincuencia" y formación en este aspecto desde la aparición de la inteligencia artificial.

La diputada del PP Tania Andicoberry ha reivindicado "unas mejores dotaciones para mejorar la seguridad en nuestro territorio". Y ha pedido no perder el objetivo "de seguir trabajando" para las cifras de violencia de género.

Por último, el parlamentario de Vox Luis Blázquez ha censurado el aumento de la delincuencia, poniendo el foco en la subida en las agresiones sexuales. Por ello, ha reclamado "más medios para quienes investigan y persiguen los delitos, más protección efectiva para las víctimas y una respuesta eficaz frente a la reincidencia".