Castilla-La Mancha eleva a 78 millones de euros la convocatoria a entidades que trabajan con personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado, en su reunión de esta semana, la aprobación por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de una convocatoria de 78 millones de euros destinada al mantenimiento de centros, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad gestionados por entidades sociales.

Esta autorización, que supone un paso previo a la aprobación y publicación de la convocatoria, refleja un incremento de 7 millones de euros respecto a la anterior edición, tal y como ha informado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en rueda de prensa.

García Torijano ha señalado que este incremento permitirá "atender más recursos" y "dar mayores posibilidades a las personas con discapacidad y a las familias", además de "mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales" que trabajan en estos servicios.

La convocatoria contempla dos grandes modalidades, según ha detallado la consejera.

La primera financia los gastos de personal y funcionamiento de servicios de atención directa, tales como residencias y viviendas con apoyos que "permiten que muchas personas dispongan de la atención que necesitan en su vida cotidiana".

Aquí también están incluidos los centros de día, recursos en los que "se trabaja la autonomía personal y se acompaña a las personas en sus proyectos de vida", así como recursos de atención temprana para niños y niñas y sus familias.

Del mismo modo, contempla la financiación de centros ocupacionales y servicios de capacitación sociolaboral, cuya labor por la integración, ha destacado la consejera, "exige desarrollar distintas capacidades en la comunidad y contar con todas las oportunidades reales a su alcance".

Intervención grupal

La otra gran línea de actuación son los programas de intervención grupal, herramientas destinadas a favorecer la participación e inclusión de las personas con discapacidad en su comunidad.

Durante este 2026, esta línea de subvenciones permitió financiar 300 programas de 142 entidades sociales y se presta atención a más de 12.200 familias. Además, 42 proyectos se desarrollan en municipios escasamente poblados o en riesgo de despoblación.

La consejera ha recordado que esta convocatoria se enmarca en el proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027, actualmente en tramitación y que contempla una dotación global de 178,2 millones de euros para el programa de Atención a Personas con Discapacidad.

Respecto a su gestión, la convocatoria proyectada para 2027 concentra la dotación en ese ejercicio y prevé el pago anticipado del cien por cien de las cantidades que finalmente se concedan.

El abono se efectuaría mediante 12 pagos mensuales de igual cuantía para las subvenciones de ámbito regional y dos pagos para las de ámbito provincial.

La consejera ha destacado que esta fórmula permite "disponer de una programación de pagos que favorece la previsibilidad económica de las entidades", especialmente en centros que prestan atención continuada durante todo el año.

Según las previsiones de la Consejería, el plazo para solicitar las ayudas podría abrirse a finales de noviembre.