El cabeza de lista de Vox por Toledo al Congreso de los Diputados, Manuel Mariscal. Vox

Vox denuncia el "deterioro" de la provincia de Toledo y apunta a los gobiernos del PSOE de España y de Castilla-La Mancha

El cabeza de lista de Vox por Toledo al Congreso de los Diputados, Manuel Mariscal, ha denunciado el "deterioro" de la provincia por los gobiernos del PSOE en España y en Castilla-La Mancha.

Durante el acto de presentación de candidatos del partido en Talavera de la Reina (Toledo), Mariscal ha asegurado que la provincia toledana apoyará a Santiago Abascal el 29-N, "un hombre valiente que hace patria".

El evento ha contado con 1.200 asistentes, mientras que otros 1.500 no han podido entrar en el Auditorio de Talavera Ferial por el aforo. En él han participado el propio Abascal y el vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, que han presentado a los cabezas de lista para las próximas elecciones.

Talavera pide Prioridad Nacional, Desregulación y Sentido Común. Ha sido histórico. ¡GRACIAS TALAVERA! https://t.co/ArdH9xO6PW — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 26, 2026

"No existe un PSOE bueno en Castilla-La Mancha. La mano derecha del presidente regional Emiliano García-Page, el diputado nacional Sergio Gutiérrez, ha votado a favor a todo lo que ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso", ha lamentado Mariscal.

Y ha apuntado a asuntos como la amnistía, la agenda climática o las leyes que "han convertido a Toledo en la provincia con más ocupación del país".

Asimismo, Mariscal ha recordado que, durante un gobierno socialista, Talavera perdió la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera (FIAGA), pero Vox la ha recuperado al llegar al Gobierno local.

"La ciudad ha visto el cierre de la central hidroeléctrica, la desindustrialización y paralización económica, la inseguridad y ocupación delictiva y el abandono de los servicios", ha criticado.

Y ha apuntado a otras ciudades "perjudicadas por gobiernos socialistas", citando ejemplos como "la ocupación del Señorío de Illescas, la falta de agua potable en San Bartolomé de las Abiertas, los barracones en un colegio de Seseña o el polígono fantasma de Villacañas".

"Gesto patriótico"

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este lunes el "gesto patriótico" de su partido al pactar con el PP las listas del Senado para las elecciones del 29 de noviembre.

"Si hoy hay una prioridad nacional por encima de cualquier programa de partido es echar a la organización criminal del Gobierno. Por eso, hemos tenido que hacer un gesto patriótico. Todo por España", ha afirmado.

Abascal ha asegurado que están contentos en el partido porque atisban el cambio en España, pero ha reiterado que "no está hecho" y ha pedido a candidatos y simpatizantes que no se confíen.

Además, les ha pedido que vayan a la calle "a escuchar, más que a hablar" y después a decirles cuáles son las soluciones que propone Vox: prioridad nacional, desregulación y reemigración.

Agradecimiento a los candidatos

Por último, Ignacio Garriga ha sido el encargado de leer los nombres de los candidatos y ha asegurado el compromiso de todos ellos para "estar como un solo hombre detrás del mejor".

Además, les ha dado las gracias por su "paso al frente ante las elecciones más importantes de los últimos tiempos para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez".