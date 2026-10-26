El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto político en Ponferrada. César Sánchez ICAL

Vox coge fuerza en Castilla-La Mancha: cuatro provincias de la región, entre las diez donde tiene más apoyo

El crecimiento de Vox a medida que se acercan las elecciones generales del 29 de noviembre ha quedado reflejado en la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Esta tendencia llevaría al partido a obtener más escaños que en los últimos comicios en un total de 12 comunidades.

Castilla-La Mancha es una de las regiones donde más destaca este crecimiento. Según el sondeo, la formación que lidera Santiago Abascal incrementaría su representación en la comunidad en tres escaños, alcanzando un total de 6.

De hecho, de las 10 provincias españolas (incluyendo en la lista a las dos ciudades autónomas) donde Vox está más fuerte, cuatro son castellanomanchegas. En concreto, en Toledo, Vox se sitúa en el 26,8 % de intención de voto; en el 26,2 % en Guadalajara; en el 23,0 % en Albacete; y en el 22,8 % en Ciudad Real.

Estos datos ponen en jaque, sobre todo, al PSOE, ante la posibilidad de que exista un sorpasso que haga temblar los cimientos de la formación que lidera Pedro Sánchez.

La encuesta refleja que Vox podría convertirse en segunda fuerza política, por detrás del PP y por delante del PSOE, en seis provincias y las dos ciudades autónomas. De hecho, ya se sitúa por encima del PSOE en porcentaje de voto en Murcia, Almería, Ceuta y Melilla.

Además, si mantiene la tendencia de crecimiento, podría superar a los socialistas en Toledo, Ávila, Guadalajara y Málaga.

Atendiendo a las provincias castellanomanchegas, en Toledo el sorpasso pende de un hilo, ya que Vox y PSOE empatan a 26,8 % en cuanto a intención de voto.

En Guadalajara, los socialistas todavía están por encima con un 27,1%, mientras que Vox logra el 26,2 %.

Esta tendencia en Castilla-La Mancha ha sido percibida por Santiago Abascal, que ha situado a la comunidad como uno de los lugares clave de su precampaña. De hecho, este mismo lunes desvelará sus listas completas para el 29-N en un acto en Talavera de la Reina.

El PP ganaría en la región

El sondeo que publica este lunes EL ESPAÑOL refleja que el Partido Popular ganaría hoy en 14 de las 17 comunidades autónomas de España, obteniendo más del 40% de los votos en al menos 10 provincias.

Sin embargo, el PSOE no llegaría al 34% del voto en ninguna de las 52 circunscripciones que están en juego el 29-N.

En Castilla-La Mancha, el Partido Popular ganaría las elecciones con 8 escaños, dos menos que en 2023. El PSOE lograría 7, uno menos, y Vox sería el principal beneficiado, duplicando sus escaños hasta 6.

En el conjunto de España, el PP ganaría los comicios logrando 135 escaños. Le seguirían el PSOE, con 108; y Vox, con 63.

Feijóo completaría hoy una amplia mayoría absoluta de 200 escaños junto a Vox (63) y UPN (2) -que concurre junto al Partido Popular en Navarra-.

Acuerdo para el Senado

La encuesta publicada por EL ESPAÑOL llega el mismo día en el que PP y Vox han anunciado un "acuerdo de entendimiento" para las listas al Senado. Un pacto por el cual Vox solo presentará un candidato en 14 provincias, entre ellas Cuenca.

El resto de provincias son Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Pontevedra y Jaén.

Además, los 'populares' no concurrirán en Guipúzcoa, Girona y Tarragona, mientras que Vox renuncia a presentar candidatura en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.