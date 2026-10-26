La rotura del canal Tajo-Segura no evita un nuevo trasvase: este martes se aprobará una derivación de 27 hm³

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado que la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura pueda aprobar este martes una nueva derivación de agua de 27 hectómetros cúbicos (hm³) correspondientes al mes de octubre cuando el canal se encuentra en obras por los daños que sufre a la altura de Liétor (Albacete) y Almonacid de Zorita (Guadalajara).

El encargado de verbalizar esta preocupación ha sido el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien preguntado por los medios de comunicación durante un acto de ONU Habitat en Cuenca, ha expresado "sorpresa" y "preocupación" porque "incluso sin estar operativo el canal, se siga hablando de nuevos trasvases".

El número dos del Gobierno regional ha recordado que el órgano en el que se plantean los trasvases continúa autorizando las cesiones mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue sin publicar las reglas de explotación.

Con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, Martínez Guijarro ha vaticinado que "desgraciadamente va a terminar esta legislatura y eso no va a ser una realidad y quedará pendiente".

De ahí que haya dejado claro que "sea cual sea el nuevo Gobierno de España" tras la cita con las urnas, el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá defendiendo la misma postura: "Unas reglas de explotación que den cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo" en la que se recogen la fijación inmediata de los caudales ecológicos.

Un análisis similar al que ha hecho su compañero de gabinete, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha considerado "previsible" que se solicite esa nueva derivación en la reunión de este martes.

En este contexto, ha recordado que durante este año, el Levante ha recibido 200 hectómetros cúbicos más que el año pasado, mientras que la superficie de riego se ha mantenido, por lo que se ha preguntado "dónde se ha utilizado ese volumen adicional de agua".

El volumen queda pendiente

Cabe recordar que según la normativa, cuando una avería impide completar un trasvase, el volumen no desaparece, sino que queda registrado y puede recuperarse después dentro de los plazos y condiciones que recoge la propia norma.

Según la información facilitada a finales de septiembre por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la previsión es que las obras de reparación se alarguen durante cuatro y seis meses y en ellas se inviertan 1,2 millones de euros.

Este cálculo se traduce en que la canalización no volverá a estar abierta como mínimo hasta febrero, tiempo en el que se continuarán acumulando los trasvases mensuales.

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura planteará esta nueva cesión en un momento en el que la cabecera de Tajo se encuentra en nivel 2. Bajo esta circunstancia, las actuales reglas permiten trasvases de 27 hectómetros cúbicos, una cantidad que ya se autorizó en el mes de septiembre.

Precisamente, septiembre fue el primer mes en el que la cabecera entró en este nivel 2 después de que las lluvias del pasado invierno propiciasen que los embalses de cabecera entrasen en nivel 1. Debido a esta circunstancia, entre marzo y agosto, las derivaciones de agua ascendieron a 60 hectómetros cúbicos mensuales.