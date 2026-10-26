Page: "Lo mejor que le ha pasado a España es Europa y los avances en igualdad entre las mujeres y los hombres"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que lo mejor que le ha pasado a España en toda su historia es la entrada en la Unión Europea y los avances en la igualdad de la mujer. No obstante, ha abogado por seguir adelante para cambiar muchos patrones machistas que "todavía conducen la sociedad".

Así lo ha expresado durante la gala con la que han arrancado las votaciones para la XIV edición de las Top 100 Mujeres Líderes, organizada por Magas y EL ESPAÑOL, celebrada este lunes en el Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real).

Page ha reivindicado la importancia de estos galardones y ha celebrado que la palabra "líder" en referencia a las mujeres "ya no está en discusión".

"Sin embargo, tenemos que seguir avanzando. Liderazgo es una cosa y autoridad es otra, por lo que hay que dar pasos para lograr que la autoridad no se siga manejando mediante patrones machistas. Este tipo de certámenes siguen siendo necesarios porque hoy en día todavía hay un déficit enormemente brutal de igualdad entre hombres y mujeres", ha reivindicado.

El líder autonómico también ha puesto en valor la incorporación de las mujeres al mercado laboral como una de las grandes transformaciones de la historia reciente del país. "Mañana se conocerán los datos de la EPA. Yo no soy quién para adelantarlos, pero venimos batiendo récords de ocupación y de empleo", ha afirmado.

Por ello, ha abogado por seguir abanderando el mejor discurso de la humanidad, el de la igualdad. "Ha tenido sus altos y sus bajos y podría tener incluso su involución en nuestro país. Queda mucha conciencia que cambiar, incluso entre los jóvenes de hoy", ha afirmado.

Velar por no retroceder

Page ha alertado que quien crea que se han conquistado todos los derechos en cuanto a igualdad está equivocado.

"Uno de los espacios de libertad que vivió España con la Constitución de 1812 fue el derecho a la educación de los niños. Y nadie discutió su interpretación literal", ha afirmado, recordando que una de las revoluciones de nuestra Constitución es el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Javier Carbajal

Por ello, ha abogado por "cuidar los pasos dados para evitar retrocesos". Y ha defendido la importancia de dar ejemplo a través de iniciativas como los reconocimientos de las Top 100 Mujeres Líderes.

Además, ha asegurado que actualmente tenemos más capacidad de influir de la que tuvieron los antepasados. Por ello, ha animado a todo el mundo a votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre, aunque bromeando con que todavía no se puede pedir el voto.

"Les pido que voten, porque es algo que hay que hacer. Es un derecho que no se conceptúa como un deber en términos jurídicos en España, pero que sí lo es en muchas democracias del mundo. Vayan a votar, porque estarán contribuyendo a un mundo no solo mejor, sino mucho más inteligente", ha sentenciado.