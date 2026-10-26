Paco Núñez desafía a Page: "¿Por qué va a votar a Pedro Sánchez si Felipe González no lo va a hacer?"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lanzado este lunes una reflexión a Emiliano García-Page: "¿Por qué va a votar a Pedro Sánchez si Felipe González no lo va a hacer?".

Así lo ha planteado durante un encuentro con los miembros de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Albacete. "Emiliano García-Page y el PSOE de Castilla-La Mancha son cómplices porque su voto va a ir para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", ha lamentado.

El líder 'popular' ha insistido en que el barón socialista y principal voz crítica de Sánchez dentro del PSOE debe "aclarar su posición" y ha cuestionado que mantenga su apoyo mientras otros referentes socialistas han marcado distancias.

Encuentro con los miembros de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Albacete. PP CLM

Núñez ha responsabilizado al Gobierno de coalición progresista de "la inseguridad" que se vive en las calles del país. "Se están resistiendo a dejar el poder a costa de generar violencia", ha destacado.

Ha advertido que el PP va a "plantar cara a los violentos" para evitar que en Castilla-La Mancha suceda lo que "está ocurriendo en otros países como Francia".

Candidatos PP Albacete

Foto de familia. PP CLM

Las candidaturas de los 'populares' albaceteños al Congreso y Senado, lideradas por Francisco Navarro y Miriam García, han renovado este 26 de octubre su compromiso por contribuir "al cambio político que deberá llegar a nuestro país de la mano de Alberto Núñez Feijóo el próximo día 29-N".

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha apuntado que la capital de la cuchillería "se juega mucho en estas Elecciones Generales" y por ello, ha agradecido a los concejales, alcaldes y juntas locales por "haber confiado en una candidatura que representa los valores del Partido Popular".

Serrano ha criticado que "con un baile y un beso no se pueden solucionar los problemas de España" y ha planteado que en estos comicios "se trata de decencia o de delincuencia".