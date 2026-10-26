Paco Núñez desafía a Page: "¿Por qué va a votar a Pedro Sánchez si Felipe González no lo va a hacer?"
El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha insistido al barón socialista que "aclare su posición".
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El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lanzado este lunes una reflexión a Emiliano García-Page: "¿Por qué va a votar a Pedro Sánchez si Felipe González no lo va a hacer?".
Así lo ha planteado durante un encuentro con los miembros de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Albacete. "Emiliano García-Page y el PSOE de Castilla-La Mancha son cómplices porque su voto va a ir para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", ha lamentado.
El líder 'popular' ha insistido en que el barón socialista y principal voz crítica de Sánchez dentro del PSOE debe "aclarar su posición" y ha cuestionado que mantenga su apoyo mientras otros referentes socialistas han marcado distancias.
Núñez ha responsabilizado al Gobierno de coalición progresista de "la inseguridad" que se vive en las calles del país. "Se están resistiendo a dejar el poder a costa de generar violencia", ha destacado.
Ha advertido que el PP va a "plantar cara a los violentos" para evitar que en Castilla-La Mancha suceda lo que "está ocurriendo en otros países como Francia".
Candidatos PP Albacete
Las candidaturas de los 'populares' albaceteños al Congreso y Senado, lideradas por Francisco Navarro y Miriam García, han renovado este 26 de octubre su compromiso por contribuir "al cambio político que deberá llegar a nuestro país de la mano de Alberto Núñez Feijóo el próximo día 29-N".
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha apuntado que la capital de la cuchillería "se juega mucho en estas Elecciones Generales" y por ello, ha agradecido a los concejales, alcaldes y juntas locales por "haber confiado en una candidatura que representa los valores del Partido Popular".
Serrano ha criticado que "con un baile y un beso no se pueden solucionar los problemas de España" y ha planteado que en estos comicios "se trata de decencia o de delincuencia".