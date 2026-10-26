Globalcaja impulsa el empleo joven en Castilla-La Mancha y la carrera profesional de 32 jóvenes con Globaltalent

Globalcaja ha dado la bienvenida a los 32 jóvenes que integran la 10ª promoción de Globaltalent, su programa de aceleración del talento, una iniciativa con la que la entidad financiera consolida su posición como una de las principales empresas generadoras de empleo y oportunidades de desarrollo profesional para los jóvenes de Castilla-La Mancha.

Los participantes se incorporan a una entidad que cuenta ya con 1.100 profesionales y que apuesta por el talento de las nuevas generaciones, acompañando su incorporación con una formación intensiva que les permite adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su carrera en el sector financiero.

El director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha dado la bienvenida a esta nueva promoción, trasladándoles la importancia que tienen para el futuro de la organización y animándoles a aprovechar esta oportunidad.

"Sois muy importantes para Globalcaja. Queremos ayudaros a desarrollar todo vuestro potencial, ofreciéndoos formación y oportunidades de crecimiento profesional, al tiempo que vosotros aportáis vuestro talento, vuestra frescura y nuevas perspectivas que nos permiten seguir creciendo y mejorando como entidad".

600 horas de formación

Globaltalent ofrece a sus participantes cerca de 600 horas de formación intensiva, con las que Globalcaja realiza una importante inversión en la capacitación de sus profesionales desde el comienzo de su trayectoria.

El programa está orientado a adquirir conocimientos prácticos sobre el negocio financiero, profundizar en los productos y servicios de la entidad y desarrollar las competencias necesarias para ofrecer un asesoramiento profesional y adaptado a las necesidades de cada cliente.

El director general ha animado a los participantes a aprovechar al máximo esta etapa de aprendizaje, recordándoles que Globalcaja no se limita a ofrecerles una oportunidad laboral, sino que pone a su disposición formación continua y un plan de carrera, con posibilidades de crecimiento y especialización en distintos ámbitos de la organización.

El valor diferencial

Durante el encuentro, Pedro Palacios ha compartido con los participantes la esencia del modelo de banca cooperativa de Globalcaja, basado en la cercanía, el compromiso con los clientes y la vinculación con el territorio.

Una forma de entender la actividad financiera en la que las personas son el principal valor diferencial, tanto por su preparación como por su capacidad de escuchar, comprender las necesidades de los clientes y ofrecerles las soluciones más adecuadas.

La puesta en marcha de esta 10ª edición de Globaltalent pone también de manifiesto la vocación de Globalcaja de generar oportunidades profesionales en Castilla-La Mancha, contribuyendo a que el talento de las nuevas generaciones pueda desarrollarse y construir su futuro en su propia tierra.

"Creemos en el desarrollo conjunto de nuestra tierra y queremos que vosotros podáis desarrollaros aquí sin necesidad de iros", ha señalado el director general, valorando las distintas oportunidades de carrera profesional que ofrece la entidad.

Con esta nueva promoción de Globaltalent, Globalcaja continúa apostando por el talento de los jóvenes como una de las claves de su crecimiento y del futuro de una entidad profundamente vinculada a Castilla-La Mancha, que quiere seguir contribuyendo al progreso de su territorio a través de la generación de empleo y oportunidades de desarrollo profesional.