El PP denuncia la cesión de Page "a los comunistas" del segundo puesto de las listas al Senado: "Se ha quitado la careta"

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha y diputado regional, Santiago Serrano, ha denunciado que el PSOE haya pactado con Frente Amplio para concurrir conjuntamente en las segundas posiciones del Senado, también en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Para Serrano, "han cedido ese puesto a los comunistas, en un intento de salvar los muebles en la Cámara Alta".

Serrano ha apuntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como responsable del acuerdo, un pacto con Pedro Sánchez que "evidencia la realidad del PSOE regional, frente a la imagen de moderación que ha tratado de proyectar durante años".

"Junto a Pedro Sánchez, Page ha pactado con los comunistas de nuestro país para cederles esa segunda posición en el Senado. El PSOE se ha ido quitando la careta, la poca que le quedaba ya, y se está revelando como un partido verdaderamente radical y antisistema", ha afirmado.

Serrano ha explicado que este pacto demuestra que el modelo del PSOE de Castilla-La Mancha "está alineado con el sanchismo y la izquierda radical". Y ha recordado que Page fue el primer presidente autonómico en pactar con Podemos, "después de asegurar en campaña que nunca lo haría".

Además, ha indicado que también recurrió a Izquierda Unida para conseguir el Gobierno municipal de Toledo tras perder las elecciones.

"Perpetuar" el sanchismo

"El PSOE de Castilla-La Mancha tampoco ha tenido reparos en respaldar las decisiones de Pedro Sánchez durante esta legislatura, desde los pactos con Bildu hasta la ley del solo sí es sí, la ley de amnistía y los indultos, además de los ataques a la unidad nacional y la traición a Ceuta", ha lamentado.

Y mientras algunos referentes socialistas como Felipe González, Tomás Gómez, Paco Vázquez o César Antonio Molina ya han anunciado que no van a votar a Pedro Sánchez, "el PSOE de Castilla-La Mancha, con Page a la cabeza, está trabajando y haciendo campaña para que el sanchismo se perpetúe en el poder".

"Las elecciones del 29-N representan mucho más que una competición entre partidos, ya que está en juego un modelo de país y la necesidad de que el sanchismo abandone las instituciones. Estamos hablando de una cuestión de emergencia nacional y una necesidad de país", ha sentenciado.