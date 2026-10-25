Una familia de Castilla-La Mancha vela e incinera a un desconocido porque el hospital se equivocó de cadáver

Una familia de Castilla-La Mancha veló e incineró a un desconocido creyendo que era su padre y esposo fallecido. Diez días después, una llamada telefónica del hospital les reveló que se había producido un error en la entrega del cadáver y que el cuerpo de su familiar seguía en la morgue.

Ahora, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha dictaminado que el Sescam —el servicio regional de salud— debe indemnizar a la viuda y a sus cinco hijos con un total de 18.000 euros por el daño moral sufrido.

El dictamen, firmado por el ponente Javier de Irizar el pasado 8 de julio, considera que hubo un funcionamiento anormal del servicio público sanitario en la gestión de los cadáveres.

El organismo ha concluido que la responsabilidad de garantizar su correcta identificación y custodia correspondía al Sescam, con independencia de que en el proceso intervinieran empresas concesionarias.

Para preservar la identidad del fallecido y de sus familiares, el Consejo Consultivo ha omitido los datos personales de los reclamantes y el nombre del hospital de la red pública castellanomanchega en el que ocurrieron los hechos.

En abril de 2025

La reclamación se remonta al 6 de abril de 2025, cuando falleció el paciente. Según expuso su familia durante el procedimiento, el centro hospitalario entregó a los servicios funerarios un cuerpo equivocado, que fue velado e incinerado sin que sus allegados supieran que no era el de su ser querido.

Los familiares denunciaron que "de forma totalmente negligente y contraria a la mínima diligencia exigible, desde el centro hospitalario se nos entregó un cuerpo equivocado, haciendo que este fuera trasladado igualmente a la funeraria, lo que provocó que los comparecientes, demás familia y amigos veláramos y diéramos sepultura a una persona desconocida, en la creencia de que se trataba de nuestro familiar, sin haber podido velar ni despedirnos de este último".

El error no se descubrió hasta diez días después del fallecimiento. El 16 de abril, la familia recibió una llamada telefónica del hospital en la que se le comunicó "un hecho de extrema gravedad". "Al parecer, se había producido un error en la entrega del cadáver de nuestro familiar, y, transcurridos ya diez días desde su fallecimiento, su cuerpo seguía en la morgue del mencionado centro hospitalario", relatan los reclamantes.

El episodio obligó a los familiares a afrontar de nuevo la pérdida, esta vez sin haber podido despedirse del fallecido ni darle el último adiós que creían haberle ofrecido durante el funeral.

Sin protocolo de actuación

La investigación administrativa también ha puesto de manifiesto deficiencias organizativas en el funcionamiento de la morgue. En su informe, la directora gerente del hospital reconoció que en el momento de los hechos no existía un protocolo específico para la gestión de estos casos.

""n el momento en el que se produjeron los hechos no existía protocolo de aplicación en el hospital […], ya que tras el traslado de todos los servicios que provenían del hospital […] parte de esos servicios como el mantenimiento y la seguridad están siendo explotados por una empresa concesionaria", señaló.

Durante la tramitación del expediente, la aseguradora del Sescam defendió la actuación de los profesionales sanitarios y apuntó a la participación de dos empresas en el proceso de gestión de los cadáveres.

Según su versión, "en la gestión del cadáver […], la actuación del Sescam desplegada a través de sus celadores, encargados del etiquetado del cadáver, fue correcta, no dando lugar a la confusión de cuerpos posteriormente acontecida. En el proceso de gestión de cadáveres, participaron activamente dos empresas, […], en concepto de concesionaria y […], como empresa ajena al servicio público".

La empresa de seguridad, por su parte, rechazó que el error pudiera atribuirse a sus trabajadores. En sus alegaciones sostuvo que "entre las funciones del servicio de seguridad y vigilancia no se incluye el traslado de los fallecidos y aún menos la identificación del fallecido […]". "El personal del servicio de seguridad desconoce qué es control de triple checking no pudiendo identificar si se procedió a ello limitándose su actividad a dar acceso".

Sin embargo, el Consejo Consultivo no considera que la intervención de empresas externas exima al servicio sanitario de su responsabilidad. Su dictamen aprecia una deficiencia en la gestión pública y una falta de diligencia en la identificación y custodia de los cuerpos, que provocó un perjuicio moral a los familiares.

La familia reclamó 42.000 €

Los afectados solicitaron una indemnización de 42.000 euros por las consecuencias del error. En su reclamación, la esposa e hijos del fallecido argumentaron que "este lamentable suceso ha provocado un profundo daño moral, angustia y sufrimiento en los familiares, constituyendo una vulneración de derechos fundamentales, particularmente los relativos a la intimidad familiar, al duelo digno y al respeto debido a las personas fallecidas".

El Consejo Consultivo, sin embargo, no ha aceptado la cantidad reclamada, que considera excesiva ante la ausencia de informes médicos que acrediten secuelas psicológicas. Tampoco ha respaldado los 6.000 euros que había propuesto inicialmente la instructora del expediente.

La compensación finalmente fijada asciende a 18.000 euros, que deberán repartirse a partes iguales entre la viuda y los cinco hijos. A la hora de establecer esa cuantía, el organismo ha tenido en cuenta tanto la gravedad del daño moral causado como la respuesta de la dirección del hospital, que actuó con rapidez y diligencia una vez descubierto el error para tratar de subsanarlo.

El dictamen concluye así que el fallo en la entrega del cadáver no puede quedar sin reparación: la familia sufrió las consecuencias de despedir e incinerar a una persona desconocida mientras el cuerpo de su ser querido permanecía en la morgue del hospital.