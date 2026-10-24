Page reivindica que siempre "ha opinado con libertad y coherencia" en una España que sufre "populismos simplones"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado este sábado que en los tiempos actuales no solo "ha podido opinar con libertad", sino que siempre ha "mantenido su coherencia personal y política" en una España y Europa de "populismos simplones" que "hay que combatir".

Así lo ha hecho a través de un vídeo publicado en sus redes sociales donde ha reflexionado sobre las ideas centrales de su primer libro titulado 'Luces de emergencia. Contra el populismo y el frentismo' que saldrá a la venta el próximo 28 de octubre.

El barón socialista y principal voz crítica del Gobierno de Pedro Sánchez dentro del partido, ha confesado el propósito de su primera obra: "Nunca he pretendido ser escritor, pero sí aportar, ayudar a construir y compartir una forma de creer en España; que es un país diverso, plural y con mucha alma".

En ese mismo mensaje, García-Page ha advertido que estos "populismos simplones" son uno de los principales problemas de Occidente, ya que son fenómenos que "realmente distorsionan nuestra realidad". Frente a esta deriva, ha abogado por ofrecer la mejor versión del país aportando "razones, porque hay mucha sin razón".

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha se ha dirigido a los más jóvenes, a quienes ha trasladado que "la política que merece la pena es la política razonable" debido a que "el camino opuesto siempre nos conduce al peor sitio".

Sobre el libro

Como ya adelantó hace varias semanas, 'Luces de emergencia. Contra el populismo y el frentismo', editado por Espasa Calpe (Planeta), tendrá un precio de 22,90 euros y llegará a las librerías el próximo 28 de octubre, coincidiendo con el 44º aniversario de la primera victoria electoral de Felipe González.

En sus páginas, García-Page reivindica la moderación y el diálogo a través de una profunda reflexión sobre la Transición, la Constitución de 1978 y el Estado autonómico, respaldada por casi cuatro décadas de trayectoria política.

Además, incluye una mirada crítica hacia el propio PSOE y reconstruye desde dentro episodios clave de la historia reciente de la formación como el Comité Federal de octubre de 2016 o las vivencias del referéndum en Cataluña en 2017.

Todo ello, salpicado de "información novedosa" y anécdotas personales con las que el barón castellanomanchego busca plasmar su visión sobre el pasado, el presente y el futuro de la política española.