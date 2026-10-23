Núñez pide "más agua y menos trabas" para que la agricultura de Castilla-La Mancha sea competitiva y rentable

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido más agua y menos trabas burocráticas y fiscales para que Castilla-La Mancha pueda gozar de una agricultura "moderna, competitiva y rentable".

"Sin rentabilidad no habrá agricultura, sin agua no habrá futuro para el campo y sin agricultores no hay futuro para nuestros pueblos", ha asegurado durante su intervención en el acto del primer aceite de la nueva campaña de Aceites García de la Cruz en Madridejos (Toledo).

Núñez ha defendido el agua como un "recurso imprescindible" para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla-La Mancha, ha informado el PP en nota de prensa.

De ahí que una vez más haya reclamado un "gran acuerdo nacional en materia hídrica" que permita "dejar atrás la confrontación entre territorios y partidos" y convierta el agua en "una herramienta para generar riqueza, empleo y oportunidades".

El líder regional de los 'populares' ha recordado que el Pacto Regional por el Agua firmado hace seis años en Castilla-La Mancha y ha exigido que sus compromisos se traduzcan en actuaciones concretas. Entre las medidas que considera pendientes, ha citado una auditoría hídrica para conocer los recursos disponibles, un mapa de necesidades presentes y futuras, un plan de inversión en infraestructuras y actuaciones para la regeneración y reutilización del agua.

“Los pactos no basta con firmarlos, hay que cumplirlos. Las inversiones no basta con anunciarlas, hay que ejecutarlas”, ha insistido.

Además, ha defendido que Castilla-La Mancha debe disponer de agua suficiente para atender las necesidades de sus agricultores y fortalecer su industria agroalimentaria, reclamando una política hídrica basada en la planificación, la inversión y la responsabilidad, y no en la gestión permanente de emergencias.

Rentabilidad

Núñez ha situado la rentabilidad de las explotaciones como una de las principales prioridades para garantizar la continuidad del sector agrario.

Para ello, ha defendido una Política Agraria Común (PAC) estable, que aporte seguridad a agricultores y ganaderos y garantice una renta digna, al tiempo que permita ofrecer productos de calidad a precios competitivos para los consumidores en lugar de cargar a los agricultores con exigencias administrativas y medioambientales.

“Un agricultor no puede pasar más tiempo en la asesoría fiscal que encima de su tractor”, ha señalado, reclamando una reducción clara de la burocracia y una simplificación de los procedimientos administrativos.

Por último, ha defendido que la modernización de las explotaciones debe ir acompañada de medidas fiscales que favorezcan la inversión en maquinaria, tecnología y mejoras productivas para que así se pueda "facilitar que agricultores y ganaderos puedan mejorar su competitividad, aumentar la rentabilidad y garantizar el relevo generacional".