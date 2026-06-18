El PSOE niega al PP en las Cortes un plan de 25 millones para reducir las listas de espera en Castilla-La Mancha

La mayoría socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado una moción del PP, que sí ha contado con el apoyo de Vox, para reducir las listas de espera mediante un plan urgente dotado con al menos 25 millones de euros.

La moción 'popular' contemplaba hasta nueve puntos centrados en tres líneas: reducir las listas de espera, a través de un plan de al menos 25 millones de euros; sacar adelante una ley de tiempos máximos en la sanidad regional; y modernizar la Atención Primaria.

El diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha calificado de "vergonzosa" la sanidad de la región y ha tildado al presidente, Emiliano García-Page, de "fraude político" por haber anunciado desde 2015 medidas estructurales "sin cumplirlas".

Moreno Moya ha asegurado que "las listas de espera quirúrgica son a día de hoy un 19,7 % más altas que en 2015, cuando entró a gobernar Page", con casi 6.500 pacientes más a la espera de una operación.

El diputado del PP ha defendido la propuesta de su formación, que contempla también aspectos como "desburocratizar la atención primaria". Y ha recordado al PSOE que en 2015 habían propuesto hacer un plan específico para la eliminación de las listas de espera.

El PSOE cuestiona la efectividad

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario socialista, Ángel Tomás Godoy, ha cuestionado la efectividad de los 25 millones de euros que propone el PP porque "no dicen cómo se ejecuta, qué cantidad va a cada lista o si hay que contratar a más profesionales".

Y ha adelantado que "desde un principio" el plan del Gobierno regional para las listas de espera ha sido fortalecer el sistema público sanitario.

Según ha detallado, desde 2015 el Ejecutivo autonómico ha destinado 100 millones de euros más a personal y el número de profesionales sanitarios en la región ha pasado de 26.000 a 39.000 este año. Y ha afirmado que la comunidad autónoma está a la cabeza en el ámbito nacional en formación de profesionales médicos.

Por último, ha indicado que Castilla-La Mancha es la séptima comunidad autónoma en listas de espera quirúrgica según la tasa por 1.000 habitantes, mientras que es la segunda en cuanto a consultas externas, "muy por debajo de la media nacional o de regiones como Madrid".

Vox habla de sanidad "nefasta"

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha descrito la gestión sanitaria de la región como "ineficiente y nefasta" y ha argumentado que el sistema sanitario regional está "al borde del colapso".

Por ello, ha demandado una "reforma profunda y priorizar la transformación del sistema en favor de una mejor calidad asistencial". "El sistema sanitario lleva una división de 18 sistemas de salud y provoca desigualdad entre los españoles", ha sentenciado.