El PP exige a Page "dar la cara" en las Cortes por las listas de espera en la región: "La situación es alarmante"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "dé la cara" en las Cortes por los "100.000 pacientes en lista de espera".

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación desde el Hospital de Toledo, donde Agudo ha denunciado que "la nefasta gestión de estos 11 años ha provocado una situación crítica".

"Hoy hay 99.503 rostros que, pagando sus impuestos, se encuentran en la lista sanitaria de Castilla-La Mancha. Supone 1.306 pacientes más que el mes pasado y 5.746 más desde el 1 de enero de 2026", ha lamentado.

La 'popular' ha asegurado que el Hospital Universitario de Toledo "sufre más presión y más tensión que ningún otro hospital de Castilla-La Mancha", ya que son 24.866 los pacientes que están esperando una operación, una cita médica o una prueba diagnóstica.

"Uno de cada cuatro castellanomanchegos que espera en las listas sanitarias de Emiliano García-Page lo hace aquí. Page ha condenado a los toledanos a ser los castellanomanchegos que más pagamos la nefasta política sanitaria del Gobierno socialista. De los más de 9.000 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, 1.342 pacientes están esperando más de seis meses para ser operados", ha criticado.

"Fracaso sanitario"

Para Agudo, "la realidad confronta mucho con el discurso del Ejecutivo autonómico". Y ha insistido en que la sanidad de Castilla-La Mancha está peor que nunca". "No es solo el PP quien denuncia esta situación, sino también los profesionales sanitarios, que alertan del deterioro del sistema. Y los pacientes que sufren una Atención Primaria saturada y centros de salud al límite", ha asegurado.

"Page tiene que explicar por qué siguen esperando meses y años quienes necesitan una operación o una prueba diagnóstica. En el próximo pleno de las Cortes, el Partido Popular interpelará al Gobierno regional para exigir responsabilidades, para que Page dé la cara y explique por qué se ha llegado a esta situación", ha asegurado.

Asimismo, ha relacionado la situación sanitaria con los casos de corrupción que afectan al PSOE, criticando que mientras "los dirigentes socialistas se han dedicado a robar y crear tramas corruptas, los ciudadanos ven cómo su salud empeora y el sistema sanitario está saturado".

"Con los 53 millones de euros que costó el rescate de Plus Ultra no habría listas de espera en Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Plan de choque

Por todo ello, desde el PP han defendido la necesidad de aprobar "de forma inmediata" un plan de choque contra las listas de espera sanitarias. También un plan de modernización de la Atención Primaria, denunciando que actualmente "los pacientes esperan semanas para ser atendidos por su médico de familia, ya que hay profesionales atendiendo hasta 80 pacientes diarios".

Y ha reclamado mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y una mayor planificación sanitaria.

En la misma línea se ha mostrado la viceportavoz del PP en las Cortes, Lola Merino, desde el Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real). Ha afirmado que los datos publicados por la Consejería de Sanidad correspondientes al mes de abril de 2026 reflejan una situación "preocupante y alarmante" en la sanidad pública castellanomanchega.

Por ello, ha reclamado un plan de choque para reducir los tiempos de atención, tras asegurar que cerca de 100.000 pacientes esperan una operación, una consulta especializada o una prueba diagnóstica.

Por último, la vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputada autonómica, Tania Andicoberry, ha denunciado que Page "ha convertido las Cortes regionales en un cortijo particular donde no comparece, no da explicaciones y evita rendir cuentas ante los representantes de los castellanomanchegos".

"Page solo aparece en los plenos para votar, ausentándose del debate parlamentario y mostrando una absoluta falta de respeto institucional hacia las Cortes regionales. Debería escuchar, responder y aceptar las críticas, porque eso es lo que exige una democracia parlamentaria. Pero prefiere encerrarse en una realidad paralela, alejada de los problemas reales de los castellanomanchegos", ha sentenciado.