El teniente coronel Gómez Romera dejará Albacete y se pondrá al frente de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha

El hasta ahora jefe de Operaciones y jefe accidental de la Guardia Civil en Albacete, el teniente coronel Marcos Gómez Romera, será el nuevo jefe de la 2ª Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Gómez Romera sustituirá en el cargo al general de brigada Francisco Javier Vélez Alcalde, que ha sido designado jefe adjunto de Operaciones del Estado Mayor de la Guardia Civil, un nombramiento que se ha hecho público este miércoles a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se espera que la designación de Gómez Romera como jefe de la Benemérita en Castilla-La Mancha se oficialice en las próximas horas, una vez se complete el procedimiento administrativo correspondiente para este tipo de designaciones de alto rango.

Libre designación

Tal y como establece la normativa, al tratarse de un puesto de máximo nivel en la estructura territorial del instituto armado, el nombramiento es de libre designación y corresponde al Ministerio del Interior, a propuesta del director general de la Guardia Civil, tras evaluar los méritos y la capacidad del candidato.

El teniente coronel Gómez Romera cuenta con una dilatada trayectoria en el cuerpo. Tras salir de la Academia de Oficiales, fue destinado como teniente al puesto de Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria, en julio de 2002, responsabilidad que desempeñó hasta su traslado, en 2006, al puesto de Oliva, en Valencia, donde continuó su carrera profesional. En diciembre de 2022, fue nombrado teniente coronel de la Guardia Civil en Albacete.

Cuenta con numerosas distinciones, entre ellas cinco cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, la cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, una medalla de la OTAN, la cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la cruz al Mérito Naval, también con distintivo blanco.