La mayoría socialista tumba las enmiendas de PP y Vox a la Ley de Acompañamiento en las Cortes de Castilla-La Mancha

La Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida comúnmente como ley de acompañamiento a los presupuestos, será debatida y presumiblemente aprobada en el pleno de este jueves después de que la mayoría socialista haya tumbado todas las enmiendas presentadas por PP y Vox y haya incorporado las 9 medidas propuestas por el grupo socialista.

Todo ello después de que la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales haya rechazado las 49 enmiendas del PP, entre las que figuraban la recuperación de la carrera profesional sanitaria o el blindaje del Tercer Sector, y las 16 de Vox.

Desde el PSOE, su portavoz, Silvia Fernández, ha defendido que esta ley incluya la supresión de la Agencia del Agua y sus funciones se integren en la Consejería de Desarrollo Sostenible para dotar, ganar en "agilidad administrativa" y en eficacia.

Entre las enmiendas aprobadas, ha recordado que se recogen medidas para modificar las excedencias de los trabajadores públicos o suprimir la limitación de mandatos en las Cámaras de Comercio, entre otros asuntos.

Carrera profesional sanitaria

Mientras, desde el PP, Santiago Serrano ha afeado a los socialistas que no expliquen el "cambio de rumbo" experimentado con la carrera profesional sanitaria después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya avanzado que en 2026 articulará una ley para su recuperación.

"La han rechazado hasta en 61 ocasiones", ha criticado el diputado 'popular', quien ha recordado que la última ha sido este mismo jueves en una de las enmiendas planteadas por su grupo, al tiempo que ha apuntado que para implementar este cambio no es necesaria una nueva ley sino "eliminar la prohibición" en los presupuestos regionales.

Otra de las enmiendas presentadas por su grupo en la que se ha detenido Serrano ha sido en la que pedía el blindaje del Tercer Sector mediante un concierto social con las empresas implicadas.

Sin esta medida, ha asegurado que la administración "no solo no permite la suficiencia financiera a aquellas empresas con las que colabora sino que además las aboca a la ruina y a la quiebra".

Por último, desde Vox Francisco García Cobo ha criticado la eliminación de la Agencia del Agua porque considera que se ha hecho sin "transparencia" y sin los informes necesarios.

Los dos grupos de la oposición han mantenido vivas sus enmiendas para el debate del próximo jueves en la que presumiblemente será aprobada la ley de manera definitiva.