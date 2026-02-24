Ya puedes solicitar ayudas de hasta 70.000 euros para reformar casas y alquilarlas en pueblos de Castilla-La Mancha

La vivienda más que un derecho se ha convertido en un lujo inalcanzable, especialmente en las grandes urbes. En este contexto las zonas rurales se han erigido como la alternativa asequible para acceder a un hogar.

Si tienes una casa vacía en un pueblo de Cuenca o Guadalajara y estás dispuesto a alquilarla barato, el Gobierno de Castilla-La Mancha te abona buena parte de la reforma.

Dentro del Programa RetoD, diseñado para combatir la despoblación y dinamizar el entorno rural, la Junta ha puesto en marcha una línea de ayudas destinadas a la reforma de inmuebles que pueden alcanzar los 70.000 euros a cambio de su puesta en el mercado de alquiler a un precio asequible durante varios años.

¿En qué consiste la ayuda de reforma para alquiler asequible?

Esta subvención se dirige a los propietarios de viviendas ubicadas en municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara catalogados como zonas de riesgo, intensa o extrema despoblación, según establece la Orden 218/2024.

Pueden ser objetos de esta bonificación casas unifamiliares o pisos en un edificio residencial existente. El programa cubre desde rehabilitaciones integrales, con obras importantes, hasta actuaciones más básicas.

Esos "hasta 70.000 euros" no son un cheque único, sino que son la suma de varias partidas. Estas son las principales:

Rehabilitación : cubre hasta el 80 % del coste de las obras con un límite que ronda los 60.000 euros vivienda en los casos de reforma más profunda.

: cubre hasta el 80 % del coste de las obras con un vivienda en los casos de reforma más profunda. Adecuación básica: para aquellas casas que no precisen de un gran lavado de cara, pero sí de intervenciones para hacerlas habitables, también se financia hasta el 80% con un tope cercano a los 10.000 euros .

para aquellas casas que no precisen de un gran lavado de cara, pero sí de intervenciones para hacerlas habitables, también se financia hasta el 80% con . Mobiliario: asimismo se incluye la adquisición de muebles esenciales para que el hogar pueda ocuparse de inmediato, tales como cocina, dormitorio, salón... Aquí la subvención puede alcanzar el 100% de gasto con un límite de 4.000 euros .

asimismo se incluye la adquisición de muebles esenciales para que el hogar pueda ocuparse de inmediato, tales como cocina, dormitorio, salón... Aquí la subvención puede alcanzar el 100% de gasto con un límite de . Seguro de alquiler: para dar tranquilidad al propietario, el Gobierno de Castilla-La Mancha subvenciona hasta el 100 % de la contratación de un seguro que cubra impagos, desperfectos u otras incidencias, siempre que no se supere la barrera del 10 % de la renta de alquiler.

para dar tranquilidad al propietario, el Gobierno de Castilla-La Mancha subvenciona hasta el 100 % de la contratación de un seguro que cubra impagos, desperfectos u otras incidencias, siempre que no se supere la barrera del 10 % de la renta de alquiler. Certificado de eficiencia energética: la obtención del certificado energético necesario para rentar el inmueble también es bonificable al completo hasta un máximo aproximado de 200 euros.

La letra pequeña del programa no es otra que ese compromiso de sacar al mercado del alquiler la vivienda por un precio tope de unos 400 euros mensuales.

De manera que, el beneficiario debe firmar un contrato de arrendamiento de residencia con un inquilino y garantizar que esa persona se empadrona en el municipio en un plazo muy breve.

De igual forma, es obligatorio que mantenga esas condiciones de alquiler durante unos cinco años. Si se incumple cualquiera de estas premisas, la normativa contempla la devolución de la subvención.

¿Qué pueblos se pueden acoger?

Cabe precisar que esta iniciativa no es genérica, solo contempla una lista cerrada de pueblos incluidos en las zonas denominadas U‑1, CU‑2, CU‑3 y CU‑6 en la provincia de Cuenca, y GU‑3 y GU‑4 en la provincia de Guadalajara. Todas ellas catalogadas como de riesgo, intensa o extrema despoblación y que sufren pérdida de vecinos y cuentan con un parque de viviendas vacías.

Es decir, hablamos de localidades donde todavía hay muchas casas cerradas y los ayuntamientos llevan años buscando vecinos. En el siguiente documento, se puede consultar el listado completo de municipios que optan a este programa.

El procedimiento se tramita de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aunque muchos están recurriendo al apoyo de la Oficina de Rehabilitación y de colegios profesionales para preparar la documentación técnica y económica de la reforma.

Esta medida se presenta como una posible solución doble, por un lado, para revitalizar estos pueblos de la Serranía de Cuenca o la Alcarria de Guadalajara y por otro lado, ofrece alquileres de larga duración por precios muy por debajo de los de las capitales para los jóvenes, trabajadores en teletrabajo o familias que buscan otra vida fuera de la ciudad.