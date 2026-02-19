Castilla-La Mancha marca un nuevo récord de 11.165 millones en exportaciones en 2025, un 4,4 % más que el año anterior

Las exportaciones de Castilla-La Mancha han alcanzado en 2025 un nuevo máximo histórico al registrar la cifra de 11.165,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,4 % con respecto al año anterior. A nivel nacional los datos han crecido un 0,7 %, hasta situarse en 387.091,6 millones de euros.

Así lo determina el último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, a partir del Departamento de Aduanas de la AEAT dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por provincias, Toledo ocupó la primera posición exportadora con 3.357,7 millones de euros, un 11,1 % más que en 2024. Le siguió Guadalajara, con 3.073,4 millones (+12,5%).

Ciudad Real se situó en tercer lugar con 2.368,1 millones de euros, un 3,4 % más, lo que deja un saldo comercial negativo de 6.631,8 millones y una tasa de cobertura del 62,7 %, por debajo de la media nacional (87,1 %). Guadalajara fue la provincia más importadora, seguida de Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca.

Sectores exportadores

El sector agroalimentario volvió a liderar las ventas exteriores con 3.821,7 millones de euros, el 34,2 % del total, y un crecimiento del 4,5 %. Dentro de este ámbito destacaron las bebidas (1,091,4 millones, +1,7 %) y los productos cárnicos (762,3 millones, +6,8 %). Las frutas, hortalizas y legumbres crecieron un 1,9 %, mientras que aceites y grasas descendieron un 10,4 %.

Tras el agroalimentario se situaron los bienes de equipo (2.663,8 millones, -4,3 %), las manufacturas de consumo (1.472,2 millones, +9,6 %) y los productos químicos (1.209 millones, +3,6 %).

En importaciones, los bienes de equipo encabezaron la lista con 5.205,8 millones (-7 %), seguidos de productos químicos (3.418,6 millones, +11 %) y alimentación, bebidas y tabaco (3.013,8 millones, +6,5 %).

Países destino

La Unión Europea acaparó el 75 % de las exportaciones regionales. En la zona euro, Portugal se mantuvo como principal socio comercial con 2.735,2 millones de euros (+9,9 %), seguido de Francia (1.652,2 millones, -4,4%), Alemania (1.099 millones, -5,1 %) e Italia (1.082,4 millones, -0,9 %).

Fuera de la UE, destacaron las ventas a Reino Unido (391,4 millones, -1,7 %) y el fuerte crecimiento de China, que alcanzó 315,8 millones con un incremento del 111,7 %.

También sobresalieron los aumentos en Argelia (+361,2 %) y el dinamismo de mercados como Marruecos (+9,4 %) y Oriente Medio (+10,9 %).

En el capítulo de importaciones, el 71,3 % procedió de países comunitarios, principalmente Alemania y Francia. Entre los proveedores extracomunitarios destacó China, con 1.954,5 millones de euros y un crecimiento del 29,6 %.