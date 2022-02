2 de 10

La Universidad Popular (UP) de Valdepeñas sigue funcionando a pleno rendimiento con más de 1.700 alumnos y alumnas, que participan en alguna de los 55 cursos que se mantienen en activo como el de restauración de muebles, informática, pilates, idiomas o artesanía en barro, que se presenta como novedad este año. El concejal de Educación, Antonio Antonaya, ha visitado hoy la UP donde ha señalado que estos potencian la formación y ayudan a socializar. “Ha ayudado a muchísimas personas, la pandemia que estamos arrastrando motivó que la UP tuviera un receso importante, y en esta nueva convocatoria hemos tenido 4.000 peticiones, 1.000 peticiones más que en 2019. Eso quiere decir que la gente tiene ganas de ser atendida, de socializar y de formarse”, ha subrayado.