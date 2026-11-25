Una cuenta de Instagram recomienda a qué derecha votar en cada provincia. IA

¿A quién votar en Castilla-La Mancha? Un perfil de Instagram hace sus cuentas y ofrece una respuesta para cada provincia

"¿Eres de derechas, vives en Castilla-La Mancha y no sabes si votar al PP o a Vox?", esta es la premisa de una cuenta de Instagram que parece tener la respuesta. Se llama @elvotonecesario y está publicando vídeos en los que recomienda qué papeleta elegir en cada provincia en función de los votos que, según sus cálculos, necesitaría cada partido para conseguir un diputado más.

Su argumento es siempre el mismo: "No es cuestión de intuición, es cuestión de números". Sin embargo, esos números tienen su particular letra pequeña. Aunque en algunos vídeos asegura que sus cálculos parten de datos demoscópicos del Partido Popular, no acompaña sus conclusiones de una ficha técnica, una encuesta identificable o una explicación detallada de cómo llega a esas cifras.

Es decir, mucha seguridad a la hora de recomendar una papeleta, pero pocas explicaciones para que cualquiera pueda comprobar las cuentas.

La cuenta comenzó su actividad el pasado 3 de noviembre con una publicación dedicada a Alicante y ya ha pasado por las cinco provincias de Castilla-La Mancha. La curiosidad está en que recomienda votar al PP en cuatro de ellas, mientras que en Albacete cambia de criterio y señala a Vox.

Las distancias de votos que aparecen en los vídeos deben entenderse como cálculos atribuidos a la propia cuenta y no como cifras oficiales o predicciones electorales verificadas.

En cualquier caso, su particular calculadora ya ha pasado por las cinco provincias castellanomanchegas y ha dejado un mensaje diferente para los electores de Albacete respecto al resto de la región. Estas son sus conclusiones por provincias.

Ciudad Real

El vídeo de Ciudad Real se publicó el 10 de noviembre. «¿Eres de Ciudad Real, de derechas y no sabes a quién votar?», pregunta el perfil antes de dar sus cifras.

Según sus cálculos, al PP le faltarían solamente 2.000 votos para conseguir su siguiente escaño, mientras que Vox necesitaría 20.000.

La conclusión de la cuenta es que el voto debería ir al PP. En Ciudad Real se reparten cinco diputados y, en las elecciones generales de julio de 2023, el resultado fue de dos escaños para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox.

Cuenca

Un día después, el 11 de noviembre, llegó el turno de Cuenca. La cuenta vuelve a señalar al PP y asegura que necesitaría 1.000 votos para conseguir un nuevo diputado, frente a los 2.000 que calcula para Vox.

En esta provincia se eligen tres representantes en el Congreso. En las últimas elecciones generales, el PP obtuvo dos escaños y el PSOE consiguió el restante.

Guadalajara

La publicación dedicada a Guadalajara apareció el 12 de noviembre y volvió a repetirse el día 14.

En este caso, el perfil asegura que al PP le faltarían 30.000 votos para conseguir otro escaño, mientras que Vox necesitaría 45.000. "Mira lo lejos que está cada escaño", plantea el vídeo.

Guadalajara reparte tres diputados. En las generales de 2023, el PP, el PSOE y Vox consiguieron un representante cada uno.

Toledo

El vídeo de Toledo se publicó el 22 de noviembre y acumula cerca de 500 reacciones.

En él, la cuenta calcula que al PP le faltarían 3.000 votos para lograr un nuevo escaño, mientras que Vox necesitaría 6.000. Una vez más, la recomendación apunta a los populares.

Toledo es la provincia castellanomanchega que más diputados elige, con seis. En las elecciones generales de 2023, el PP consiguió tres escaños, el PSOE dos y Vox uno.

Albacete

La gran excepción llega con Albacete. El perfil ha publicado este martes, 24 de noviembre, un vídeo en el que cambia de partido y señala directamente a Vox.

Según sus cálculos, al PP le faltarían 90.000 votos para conseguir un nuevo escaño, mientras que Vox necesitaría solamente 12.000. Es la única de las cinco provincias de Castilla-La Mancha en la que la cuenta no recomienda votar al PP.

En Albacete se reparten cuatro diputados. En las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, el PP obtuvo dos escaños y el PSOE otros dos, mientras que Vox se quedó sin representación.

Una calculadora particular

Al final, la cuenta @elvotonecesario ha convertido el reparto de escaños en una particular calculadora electoral con la que pretende orientar a los votantes de derechas provincia a provincia.

Todo ello con cifras que presenta como una cuestión de matemáticas, aunque sin explicar demasiado cómo llega a ellas. Por ahora, su recorrido por Castilla-La Mancha deja cuatro recomendaciones para el PP y una para Vox, la de Albacete, donde sus números cambian por completo.