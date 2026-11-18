La obra contiene una rica ornamentación en algunas de sus iniciales, con motivos vegetales y abejas de pan de oro. Alfredo Rodríguez González

El 18 de noviembre de 1626, tal día como hoy hace 400 años, Urbano VIII presidió en Roma la solemne inauguración de la basílica de San Pedro del Vaticano. La iglesia, según la tradición, se levantaba sobre la tumba del Apóstol, y se consagró en esa fecha porque ese mismo día, 1.300 años antes, San Silvestre había realizado la misma ceremonia en el templo construido por Constantino.

La liturgia siguió las indicaciones contenidas en un libro realizado ex profeso para esa ocasión bajo la supervisión del prefecto apostólico Taddeo Altino de Camerino, y que hoy se conserva en la Biblioteca de la catedral de Toledo.

Maffeo Barberini había sido elegido 235.º papa de la Iglesia Católica el 6 de agosto de 1623, cuando contaba con 56 años. Miembro de una ilustre familia florentina, fue uno de los más grandes mecenas de las artes y las ciencias en aquella Roma barroca.

Hombre culto y de gustos refinados, era físicamente robusto, de expresivos ojos azules y pelo y barba negros, tal y como se puede apreciar en los retratos que encargó a destacados artistas como Caravaggio o Pietro da Cortona.

Una anotación en el folio II explica la razón por la que el ejemplar se encuentra en Toledo: "Anno 1798 codex manu scripti magna cura pretioque maxima in urbis direptione redemptus sancte ecclesie toletane dono datus a suo praesule Cardinale de Lorenzana".

El arzobispo Francisco Antonio Lorenzana, que se encontraba en Roma a finales del siglo XVIII (fallecería allí en 1804), pudo encontrar este libro que, junto a otros manuscritos litúrgicos procedentes de la capilla Sixtina, circulaban de mano en mano por la ciudad.

El prelado lo recuperó tras pagar un precio muy elevado por él y lo entregó como obsequio a la Catedral para evitar que desapareciese en el saqueo sistemático que las tropas napoleónicas cometían en la ciudad.

Una fotografía del ejemplar. Alfredo Rodríguez González

La ceremonia de 1626 (llevada a cabo antes de que se completara el baldaquino de Bernini) consistió en la consagración del nuevo altar de la basílica, y se desarrolló según una larga y compleja liturgia descrita con detalle en el Diarium del maestro de ceremonias de Urbano VIII.

El códice conservado en Toledo contiene las palabras y oraciones de bendición que complementaban los ritos de la Misa Pontifical Romana y que el Papa utilizó durante este solemne ritual en San Pedro.

La obra, que ha perdido sus primeros folios, carece de decoración figurativa pero contiene una rica ornamentación en algunas de sus iniciales, con motivos vegetales y abejas de pan de oro, el emblema de los Barberini, la familia del Pontífice.

Entre las ilustraciones, destaca la del folio 9v, en la que aparece una cruz con las letras del alfabeto griego y latino que el Papa marcaría en las cenizas esparcidas sobre el suelo de la basílica.

Ilustración del folio 9v. Alfredo Rodríguez González

El escudo de Urbano VIII (1623-1644) preside la portada, encuadernada en elegante tafilete rojo y negro con hierros dorados como recordatorio del papel que tuvo el Papa en la consagración de la basílica. El libro fue firmado en el folio 3r por un fraile franciscano no identificado de Pinerolo (Turín) que copió el texto y escribió las iniciales "F. M. C.".

El manuscrito es un magnífico ejemplo del fasto ceremonial que usaba la refinada corte pontificia de aquel tiempo, y muestra el modo en el que el poder papal, espiritual y temporal, se manifestaba a través de la magnificencia artística, incluso en objetos como este libro, creados para ser usados en una única fecha.

Entre los meses de febrero y junio de 2026 el códice, que tiene la signatura BCT, 38-11, fue trasladado al Palazzo Barberini de Roma, donde tuvo lugar la exposición "Bernini y los Barberini", organizada por el Museo de Arte Antico de Roma.

Cabe imaginar que Urbano VIII no habría quedado precisamente satisfecho si hubiera sabido que el libro iba a conservarse finalmente en la biblioteca de una catedral con uno de cuyos canónigos tendría una grave y recordada polémica años después de la consagración de San Pedro.

Fue durante el consistorio del 8 de marzo de 1632, cuando Gaspar de Borja, miembro del Cabildo de Toledo (que llegaría a ser arzobispo primado durante algunos meses en 1645) reprochó al Papa el escaso apoyo de la Santa Sede a la causa católica en la Guerra de los Treinta Años y Urbano VIII le mandó a gritos que callase ("taceas, taceas") y le reprochó que se valiese de su condición de eclesiástico para actuar como un diplomático cuando le hizo la célebre pregunta "¿hablas como cardenal o como embajador?".

Alfredo Rodríguez González es técnico del Archivo y Biblioteca Capitulares de Toledo.