Cientos de personas se concentraron el pasado domingo en la Plaza de España de Cuenca para reivindicar el mantenimiento del tren convencional, en concreto la línea Madrid-Cuenca-Valencia, así como una infraestructura del siglo XXI. Asimismo, los manifestantes exigieron que se de marcha atrás al Plan XCuenca, con el que la administración pretende sustituir la citada línea de ferrocarril por una vía verde y autobuses a demanda.

En el acto de protesta, convocado por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, Pueblos con el Tren y la Plataforma de Castilla-La Mancha con el Tren, se gritó la consigna "Queremos tren". Los promotores han destacado que en esta concentración ha habido una afluencia "muy importante" de las cuatro provincias y tres comunidades autónomas por las que transcurre esta línea de ferrocarril.

Convencidos del éxito de la convocatoria, muchos de ellos, así como dirigentes de otros colectivos y organizaciones políticas de Cuenca, se han sentido profundamente molestos por el comentario del director de Comunicación de Adif, Miguel Ángel Uriondo, publicado en su cuenta de Twitter, en el que se burla de la escasez de manifestantes: "He visto colas para comprar el iPhone más grandes que algunas`manifestaciones´. He celebrado fiestas benéficas con mucha más gente. La ventaja es que, cuando esto sucede, retratan que no representan casi a nadie por más que algunos medios cierren plano todo lo que pueden".

En Cuenca consideran que Uriondo, como asesor del Ministerio, es el "padre de esta aberración" que consiste en eliminar la línea férrera y sustituirla por el Plan XCuenca y que cuenta con el beneplácito de la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de la capital, la Diputación y el Ministerio de Transportes.

Uriondo, que coordina la estrategia de comunicación del gabinete de Presidencia de Adif, es un periodista con un brillante curriculo y experto en empresas que ha centrado durante años su actividad en el mundo de las telecomunicaciones, la tecnología y la transformación digital.

