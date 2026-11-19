La niña de Núñez, la fruta de Ayuso y el camarero Velázquez: lo más comentado del concurrido mitin del PP en Illescas

Bodas, convenciones de empresa, comuniones, todo tipo de eventos. El Complejo París de Illescas (Toledo) tiene muchas historias detrás de sus salones, pero pocas tardes habrán sido tan concurridas como la del pasado martes. La visita de Isabel Díaz Ayuso desató una auténtica fiebre entre los afiliados y simpatizantes del PP, hasta el punto de que el aforo se quedó pequeño mucho antes de que comenzara el mitin.

Más de un centenar de personas aguardaban desde una hora antes de la apertura de puertas. Cuando llegó el momento, los salones se llenaron a toda prisa y hubo que habilitar una sala aneja para seguir el acto por pantallas. Aunque tampoco fue suficiente: los pasillos de la estancia principal quedaron repletos de público de pie. La organización advirtió de que quienes no tuvieran asiento debían desalojar por motivos de seguridad, pero todos ellos aguantaron pacíficamente el envite y allí se quedaron.

Ayuso volvió a demostrar que es uno de los grandes reclamos electorales de la derecha. Convertida desde la Comunidad de Madrid en la principal antagonista mediática e ideológica de Pedro Sánchez, recibió una calurosa acogida desde el primer minuto. De hecho, antes de que empezara a hablar, un asistente lanzó un grito que resumió el ambiente: "A nosotros también nos gusta la fruta". La célebre expresión de la presidenta madrileña se ha convertido ya en todo un eslogan y hasta un fenómeno de cultura pop.

Díaz Ayuso a su llegada al acto electoral. PP CLM

Durante su discurso, muy aclamado, Ayuso cargó contra Sánchez y volvió a mostrar su cercanía con Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha. La madrileña apuntaló la tesis de los populares regionales de que Emiliano García-Page no es mejor que el presidente del Gobierno por mucho que lo critique, puesto que, a su juicio, no ha hecho nada para apartarlo. "No vale estar a izquierdas y a derechas. Te decides, majo", le espetó.

La complicidad entre Ayuso y Núñez viene de lejos. Son de la misma quinta y se conocen desde sus años en Nuevas Generaciones. Tanto cariño se tienen que la hija pequeña del presidente regional del PP ya ha encontrado la manera de colarse en esa amistad: Núñez contó que la niña le quita el móvil para enviar audios a Ayuso, que siempre encuentra un hueco en su apretada agenda para contestarle.

Una joven se fotografía junto a Paco Núñez. PP CLM

Núñez junto a un grupo de afiliados y simpatizantes del PP. PP CLM

El líder popular se marchó encantado y lleno de ánimo. Su intervención fue recibida con gritos de "¡presidente, presidente!" y, al terminar, pasó más de una hora entre abrazos, fotografías y mensajes de ánimo de quienes le animaban a conquistar la Junta en mayo de 2027. Alejandra Hernández, portavoz regional del PP y futura candidata a la Alcaldía de Illescas, ejerció de anfitriona y tampoco podía esconder su sonrisa tras el éxito cosechado.

También hubo espacio para la nostalgia. Carlos Velázquez, alcalde de Toledo y candidato al Congreso, recordó que en su juventud había trabajado como camarero "extra" precisamente en los Salones París desde donde ahora estaba pidiendo el voto.

Una vuelta a un lugar conocido que aprovechó para contar que había dado las gracias a la patrona de Illescas, la Virgen de la Caridad, por haber dado a los españoles la oportunidad de votar el próximo 29-N y poder "quitarse por fin al peor gobierno de la historia y acabar con el presidente más corrupto de la democracia".

Velázquez también salió con buenas sensaciones. Antes de marcharse a casa, preguntó a algunos periodistas: "¿Cómo lo veis?". Él mismo reconocía que la respuesta de la gente durante la campaña le estaba sorprendiendo positivamente y auguraba muy buenos resultados para el PP tanto en Toledo como en España.