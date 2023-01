6 de 10

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, ha asegurado que aún no tiene decidido su futuro político y si se presentará o no a ser reelegida en las próximas elecciones municipales que se celebran el próximo 28 de mayo. Masías ha comentado que, "aunque sabe que no es comprendida", en estos momentos su pensamiento solo está en seguir en la gestión municipal tanto como alcaldesa como responsable del área de festejos.