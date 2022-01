2 de 6

El espectáculo de circo 'Yolo', producción del Teatro Escalante llevado a cabo por la Compañía Lucas Escobedo, terminará este domingo su gira en el Teatro de Rojas de Toledo. 'Yolo' (You Only Live Once), estrenado en 2018 en el Teatro Martín i Soler del Palau de les Arts de Valencia, recibió en los Premios Feten 2019 el Premio a Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio a Mejor Espacio Sonoro, según ha informado el Teatro de Rojas en nota de prensa.