2 de 4

El Gobierno regional ha mostrado su apoyo y apuesta por el tejido empresarial y en particular por el desarrollado por mujeres que han puesto en marcha sus empresas o tienen proyectos de emprendimiento en zonas alejadas de los núcleos urbanos más grandes. “Desde el Gobierno consideramos que hay que apoyar siempre al tejido empresarial, pero más si cabe al tejido empresarial de las zonas que no son tan grandes, que no tienen tantas oportunidades como las grandes ciudades y especialmente el liderado por mujeres” ha afirmado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernandez