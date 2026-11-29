Eurocaja Rural ha participado, de nuevo, en los Premios al Mérito Empresarial de FECIR, promovidos por la Federación Empresarial de Ciudad Real para reconocer la trayectoria, el esfuerzo y la aportación de empresas y empresarios al desarrollo de la provincia. La entidad financiera reafirma, de esta forma, su incondicional respaldo al tejido empresarial ciudadrealeño y a las iniciativas que contribuyen a dinamizar su economía.

En esta edición, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha entregado al consejero delegado de Abenójar Tungsten, Gonzalo García San Miguel, uno de los premios a la mina de Abenójar "El Moto", un reconocimiento que pone especialmente en valor la capacidad de la iniciativa empresarial para generar actividad y oportunidades económicas desde el propio territorio, y el potencial de las zonas rurales para albergar proyectos de relevancia capaces de contribuir a su futuro económico y recuperar entornos vulnerables.

El reconocimiento adquiere especial significado para Eurocaja Rural por su vinculación histórica con el mundo rural. La entidad mantiene, como uno de sus principios esenciales, la contribución al progreso económico y social de los territorios donde está presente, apoyando a empresas, autónomos y emprendedores y facilitándoles los servicios financieros y el asesoramiento necesarios para impulsar sus proyectos.

Este compromiso se materializa, también, a través de la colaboración permanente que Eurocaja Rural mantiene con FECIR, con la voluntad compartida de respaldar iniciativas dirigidas a favorecer la competitividad, estabilidad y crecimiento del tejido productivo de Ciudad Real.

A la gala de entrega de estos reconocimientos han asistido el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; el presidente de CECAM, Ángel Nicolás; el presidente de FECIR, Carlos Marín y el secretario general de FECIR, David Plaza, entre otros.