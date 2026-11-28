Page confía en que las generales dejen atrás el "frentismo" y terminen con "las discusiones políticas en Navidad"

El presidente del Gobierno, Emiliano García-Page, ha confiado en que tras las elecciones generales de este domingo, España "pierda el frentismo" instalado en la vida política durante los últimos años" y que a su juicio es "la peor versión del populismo".

Durante la entrega de los Premios al Mérito Empresarial de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), el dirigente autonómico ha considerado que este "frentismo" ha llegado a instalarse dentro de las familias.

Por eso, ha deseado que una vez pasados los comicios, "en la próxima Navidad no tenga que haber una discusión política, ni siquiera se hable de política en las cenas".

Page ha atribuido buena parte de la tensión política a una dinámica que se genera desde las propias direcciones políticas y se traslada después a la ciudadanía.

"La mayor parte de la tensión no viene de arriba abajo, no se engañe nadie, está creada desde arriba para que haya enfrentamiento, es miseria política", ha lamentado, al tiempo en que ha hecho hincapié en que "los grandes objetivos colectivos estén por encima de la confrontación".

En este punto ha señalado que "lo peor que nos puede pasar es que pasen las elecciones y sigamos instalados en un nivel de frentismo absurdo", por lo que ha invitado a "trabajar entre todos para que los grandes objetivos sean de todos" y que así "las próximas Navidades las podamos celebrar no solo deseando paz a los demás, sino en paz”.

Accidente de Urda

El presidente autonómico ha aprovechado su discurso para reivindicar que la gente de Castilla-La Mancha, "esta tierra y sus servicios, salvaron muchas vidas", durante el accidente de tren ocurrido entre Urda y Los Yébenes (Toledo) del que este sábado se cumple un mes.

Aprovechando la presencia de empresarios, Page ha tenido un recuerdo cariñoso para la exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación Fecir, Fátima Báñez, que fue una de las 69 fallecidas en esta catástrofe ferroviaria: "Yo le tenía mucho aprecio personal. En mi condición siempre es muy de agradecer a la gente que se esfuerza en empatizar con uno, mantener la corrección",

Por último, Page ha reivindicado el papel de los empresarios, un colectivo que según ha señalado es “de lo más necesario que puede tener una sociedad que vive en economía de mercado y aquí lo tenemos muy claro".

Además de Page, en la gala también han estado presentes el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde; el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, entre otros.

En cuanto a los Premios al Mérito Empresarial de Fecir 2026, han distinguido a nueve empresas, han recogido tres menciones y han nombrado como embajador al periodista deportivo Tomás Roncero, natural de Villarrubia de los Ojos.

Estos galardones reconocen la trayectoria, la innovación, la internacionalización y la implicación social de empresas, empresarios y autónomos de la provincia, así como la contribución de instituciones y profesionales al desarrollo socioeconómico.