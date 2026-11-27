Eurocaja Rural protege las compras del Black Friday y Navidad con un seguro: cubre daños y pedidos no entregados

Eurocaja Rural ha incorporado un nuevo seguro gratuito para los clientes que realicen sus compras con tarjetas Mastercard de la entidad, coincidiendo con la campaña del Black Friday y las próximas compras navideñas.

Desde el pasado 24 de noviembre, las adquisiciones abonadas con estas tarjetas cuentan con 'Compra Protegida', una cobertura que protege los artículos frente a daños accidentales durante los 30 días posteriores a la compra.

La principal ventaja de este servicio es que se activa automáticamente al efectuar el pago con la tarjeta, sin que los clientes tengan que contratarlo, registrarse o realizar ningún trámite adicional. Además, no supone ningún coste extra para el titular.

El seguro cubre los artículos nuevos cuyo valor supere los 50 euros y que hayan sido pagados total o parcialmente con una tarjeta Mastercard emitida por Eurocaja Rural. La protección se aplica tanto a las compras realizadas en establecimientos físicos como a las efectuadas a través de internet.

Compras por internet

En caso de que el producto sufra algún daño accidental, 'Compra Protegida' contempla el coste de su reparación o, si esta no fuera posible, el reembolso del precio de compra. La cobertura establece un máximo de 500 euros por incidencia y de 500 euros por cada periodo de 365 días.

La nueva prestación también contempla determinados problemas relacionados con el comercio electrónico. En concreto, cubre los pedidos que no hayan sido entregados en un plazo de 30 días, aquellos que lleguen incompletos o los que sufran daños durante el transporte, siempre que el vendedor no haya realizado previamente el correspondiente reembolso.

De esta manera, Eurocaja Rural amplía las ventajas asociadas al uso de sus tarjetas Mastercard en unas fechas marcadas por el aumento de las compras y las operaciones comerciales, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

En caso de sufrir alguno de los incidentes contemplados en la póliza, el titular dispone de un plazo de 30 días naturales para comunicarlo a través del teléfono 900 951 224 o del correo electrónico siniestrosespana@travelguard.com.

El servicio de atención está disponible de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 17:00 horas. Para facilitar la tramitación, la entidad recomienda conservar la factura de la compra y el justificante que acredite que el pago se realizó con la tarjeta Mastercard.

'Compra Protegida' es un seguro contratado por Mastercard para los titulares de sus tarjetas emitidas en España y está sujeto a las condiciones, límites y exclusiones recogidos en la póliza. Entre otros supuestos, no contempla el robo, la pérdida del artículo ni los daños exclusivamente estéticos.