Ahorramas abre un nuevo supermercado en Talavera de la Reina: 1.211 m² de sala de ventas y un aparcamiento de 79 plazas

Ahorramas ha alcanzado el hito de los 300 establecimientos en su red comercial con la inauguración de un nuevo supermercado en Talavera de la Reina (Toledo) que dará empleo a 47 personas.

Este nuevo punto de venta, situado en la Avenida de Portugal de la ciudad de la cerámica, cuenta con una sala de ventas de 1.211 metros cuadrados distribuida en 10 secciones y estará abierto de lunes a sábado, en horario de 9:00 a 21:30 horas.

Su oferta abarca cerca de 12.000 referencias, de los cuales más de 1.500 tienen promoción especial por la apertura. Entre sus servicios destacan los mostradores tradicionales de mercado (carnicería, charcutería, frutería, pescadería y panadería) junto a las áreas de alimentación, congelados, droguería y bazar.

Para agilizar la experiencia de compra, dispone de cinco cajas convencionales y tres de autocobro. En el exterior, el supermercado ofrece un aparcamiento con 79 plazas, incluyendo dos adaptadas para personas con movilidad reducida y tres reservadas para vehículos eléctricos con dos puntos de recarga.

En lo que va de 2026, la cadena de alimentación de origen madrileño suma cinco nuevos supermercados. El nuevo centro en Talavera de la Reina se suma a los inaugurados en Cabanillas del Campo (Guadalajara) y en los municipios de la Comunidad de Madrid de Humanes, Getafe y Las Rozas.

Tienda ecoeficiente

El supermercado talaverano equipa un sistema de energía solar fotovoltaica de 150 kW, sistemas de frío y climatización con gases naturales e iluminación LED con regulación DALI.

Las instalaciones se completan con un sistema de gestión BMS para optimizar el consumo, hornos de última generación y producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia y recuperación de calor.