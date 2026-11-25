Reconocen la labor de la Fundación Globalcaja en Cuenca por el Día de la Economía Social

La Fundación Globalcaja ha sido distinguida por la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha en el marco de los III Premios Empresariales de la Economía Social, un reconocimiento a su labor en favor del desarrollo económico y social de la provincia conquense.

Henar de la Sierra, responsable de la Fundación en Cuenca, ha recogido este galardón, concedido en representación de las familias de las cooperativas de crédito, durante el acto celebrado en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, con motivo del Día de la Economía Social de la región.

La Fundación Globalcaja tiene como propósito devolver al territorio y a la sociedad la confianza depositada en la entidad financiera. Desde esta vocación, desarrolla su actividad en estrecha colaboración con el tejido asociativo de la provincia, impulsando iniciativas que contribuyen al bienestar de las personas, la promoción de la cultura y las tradiciones, el deporte, la formación y el emprendimiento.

Con estos reconocimientos, la Confederación distingue a empresas y entidades referentes de las distintas familias de la economía social, capaces de conjugar profesionalidad y competitividad con valores como la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad.

Principios que forman parte de la esencia de Globalcaja como cooperativa de crédito, cuyo compromiso con las personas y el desarrollo de su territorio encuentra en la labor de su Fundación una de sus máximas expresiones.